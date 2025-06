Daciana Sârbu și Victor Ponta, prima apariție împreună după separare. Unde au fost surprinși cei doi

Victor Ponta și Daciana Sârbu au fost surprinși împreună în premieră după despărțire, cu ocazia unui moment special din viața fiicei lor adoptive, Maria. Cei doi părinți au fost prezenți la serbarea de final de an a clasei a III-a, marcând un eveniment emoționant în familie. Zâmbitori și vizibil mândri, foștii parteneri au demonstrat că, dincolo de separare, rolul de părinți rămâne o prioritate comună.

Momentul, petrecut în curtea școlii, decorată festiv cu baloane în nuanțe de alb, albastru și verde, a fost imortalizat în mai multe fotografii distribuite online. Victor Ponta și Daciana Sârbu au participat discret, dar activ, la festivitățile dedicate elevilor. Gestul lor a fost apreciat de internauți, care au remarcat maturitatea cu care cei doi gestionează co-parentingul.

Victor Ponta a publicat pe pagina sa de Facebook imagini de la serbare, însoțite de un mesaj cu o notă personală și profundă:

„Am rămas de modă veche: încă mai cred că școala și educația sunt cele mai importante daruri pentru un copil! Azi am sărbătorit-o pe Maria și, încă o dată, am realizat cât de grea și cât de importantă este meseria de profesor (învățător, educator). Le mulțumim din inimă celor care ne ajută în acest efort uriaș, dar esențial pentru viitorul copiilor noștri. Educația este prioritatea absolută pentru părinți — din păcate, nu și pentru Statul Român. Sunt sigur că le va folosi toată viața (chiar dacă NU în politica din România)! We all love you, Maria”.

Într-una dintre imagini, Daciana Sârbu apare alături de Maria, radiind de fericire. Îmbrăcată într-o rochie lungă cu imprimeuri florale și purtând o coroniță de flori, fosta europarlamentară își încurajează fiica, care poartă uniforma școlii: fustă bleumarin, pantofi sport colorați și o pălărie de paie. Zâmbetul larg al Mariei vorbește de la sine despre conexiunea puternică dintre mamă și copil.

O altă fotografie surprinsă în sala de clasă îl înfățișează pe Victor Ponta stând lângă Maria, la o bancă, în fața unor dulapuri decorate cu steluțe galbene. Îmbrăcat lejer, în cămașă albă, fostul premier ține câteva cărți în mâini, în timp ce Maria poartă cu mândrie o medalie tricoloră și diploma de absolvire.

Chiar dacă drumurile lor s-au separat din punct de vedere personal, Victor Ponta și Daciana Sârbu continuă să fie alături de fiica lor și să susțină educația ca pilon esențial în viața copilului.

Daciana Sârbu a vorbit recent despre experiența emoționantă a adopției unei fetițe din sistemul de protecție socială, eveniment care a schimbat profund familia ei. Acum cinci ani, ea și fostul premier Victor Ponta au adus-o acasă pe Maria, o fetiță de 6 ani cu probleme de sănătate și un trecut dificil.

Deși aveau deja un copil, pe Irina, și Victor Ponta era tată și dintr-o relație anterioară, decizia a venit dintr-o dorință profundă de a face bine. Procesul birocratic nu a fost deloc simplu. A fost nevoie de doi ani pentru evaluare, dar trecerea pe lista pentru copiii greu adoptabili a grăbit întâlnirea cu Maria.

„În primul rând pentru că în momentul în care am decis să facem asta, am zis că facem întâi pentru un suflet. Noi aveam copil. Nu eram în situația în care ne doream un bebeluș. Era pentru noi, pentru sufletul nostru. Voiam să facem bine, cumva. Avea 5 ani, avea și o problemă de sănătate și o are în continuare. A mai avut o familie care a încercat adopția și a renunțat. Foarte complicat. Nu m-a înțeles nimeni. Eu am văzut-o prima oară și am zis să rămân pe drumul ăsta, nu să mai văd alți copii și apoi să mă gândesc că nu le-am oferit această șansă acelora. Am zis nu, dacă am spus ea, atunci așa va rămâne. E un proces înainte, atunci când se află dacă ești familia aptă pentru adopție, care a durat doi ani. În momentul în care optezi pentru lista copiilor greu adoptabili, lucrurile merg mai simplu. Întâlnirea se face imediat, urmează procesul, cu un număr de întâlniri”, a povestit Daciana Sârbu în emisiunea „Puterea unui lider.'

„S-au schimbat multe în mine. Cu toții ne-am schimbat. Acești copii vin în viața unei familii cu un scop. Te descoperi, ajungi să îți pui întrebări, dacă sunt sau am fost o mamă bună. În acești ani, până să primești aprobarea că poți să adopți, ți se explică. Să nu ajungi în situația în care să spui: Am încercat, dar nu putem!”, a mai spus Daciana Sârbu.