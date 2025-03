Victor Ponta, dezvăluiri despre motivele care au dus la divorțul de Daciana Sârbu. Ce defecte și-a descoperit: „Am mereu nevoie de noi provocări”

În ultimele luni, zvonurile despre o posibilă despărțire între Daciana Sârbu și Victor Ponta au fost intens dezbătute, însă niciunul dintre ei nu a oferit o confirmare oficială. Totuși, politicianul a fost pus în fața acestui subiect delicat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde a participat la rubrica „sosurilor iuți”, un segment cunoscut pentru întrebările incomode la care invitații trebuie să răspundă, dacă nu vor să mănânce alimente extrem de picante.

În timpul jocului, Victor Ponta a fost provocat să răspundă la o întrebare care l-a luat prin surprindere: „Numiți două defecte ale dumneavoastră care au contribuit la decizia de a divorța și care v-ar afecta și în poziția de președinte.”

Inițial, fostul premier a părut ezitant, mărturisind că întrebarea era una dificilă: „Aici m-ai lovit sub centură. E prea bună întrebarea.” Deși părea tentat să evite subiectul, alegând să mănânce picant în loc să răspundă, în cele din urmă a oferit un răspuns.

Ulterior, a adăugat și un al doilea motiv care i-ar fi influențat viața personală:

„Îmi place să petrec prea mult timp cu oameni care, de fapt, nu-mi aduc nimic bun. Și are legătură cu… Anturajul l-am mai redus în ultimul timp. Dar asta îmi vine din copilărie, am copilărit la Gara de Nord. Acolo, dacă nu stăteai cu băieții, nu erai, nu existai. Ușor le reduc, dar nu le-am redus de tot.”

Chiar dacă Victor Ponta nu a clarificat în mod direct dacă a divorțat sau nu de Daciana Sârbu, declarațiile sale au fost interpretate de mulți ca o confirmare indirectă a zvonurilor care circulă de ceva vreme.

Victor Ponta a fost invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D și a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Daciana Sârbu, după 19 ani de căsătorie.

„Am zis că m-am pregătit pentru acest sector, era singurul… Haideți s-o luăm așa totuși, că aici e subiectul ăla dificil pe care trebuie să-l tratez. Și Roxana, și sigur Daciana, pe care o cunoașteți foarte bine mai ales… o femeie extraordinară, care normal că își dorește de la un bărbat 100%, nu poate să-și dorească 90% sau 80% sau 70%. Dacă eu n-am fost în stare să ofer 100%, am luat o decizie comună, în care însă cei mai importanți sunt copiii. În continuare, pentru noi nu există ceva mai important decât Andrei, Irina și Maria. Viața privată am încercat să o țin cât pot de mult dincolo de reflectoare, pentru că cei care au suferit cel mai mult au fost cei din jurul meu. Așa încât o să vedeți la următoarea emisiune la care mă chemați că o să mă țin de promisiune, în sensul în care n-o să vorbesc prea mult despre viața mea privată și o să încerc să-i protejez pe toți cei dragi, de-a lungul întregii mele vieți, cu toate puterile mele.”, a povestit politicianul.