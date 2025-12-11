EXCLUSIV: Adrian Nartea, dezvăluiri emoționante despre fiicele sale și pasiunile lor: „Au personalitatea lor, sunt cu totul altcineva față de noi”

Actorul Adrian Nartea a fost prezent la ELLE Style Awards 2025, evenimentul care a adunat vedetele cele mai influente din muzică, film și modă, și a oferit un interviu sincer pentru ELLE despre viața de familie și fiicele sale, Mara și Petra.

Ce pasiuni împărtășesc fiicele lui Adrian Nartea

Întrebat dacă fetițele ar vrea să-i urmeze cariera în actorie sau în industria artistică, Adrian Nartea a spus că nu a discutat încă în mod serios despre acest lucru și că lasă decizia la latitudinea lor. Cu toate acestea, ele se implică uneori în campaniile filmate de părinți, însă doar când au starea de spirit necesară.

CONȚINUT VIDEO ELLE

„Nici nu am discutat. Uneori cochetează cu ideea, când le mai cer să facem o campanie și cu ele. Se bucură. Alteori se prostesc, alteori nu vor. Le las să facă și să aleagă ce vor ele. Au personalitatea lor, sunt cu totul altcineva față de noi, de părinți și cumva vreau să le încurajez ce le place, ce nu le place. Să descopere ele. Practic lucrurile pe care să le facă pe viitor.”, ne-a dezvăluit Adrian Nartea.

Actorul a vorbit și despre pasiunile celor două fetițe, subliniind diferențele dintre ele și modul în care vrea să le susțină. Deși fiica cea mică încă nu s-a orientat spre o anumită pasiune, deși are determinarea necesară, fetița lui cea mare are o fire mai artistică.

„Cea mică are aproape 5 ani, deocamdată nu putem vorbi despre pasiuni, dar cumva este foarte tăioasă și decisă pe ce vrea să facă. Nu știe încă ce, dar e foarte decisă. Cea mare este mai artistă, face dansuri, desenează, este foarte boemă ca fire. Și destul de introvertă și sensibilă. Eu vreau să fiu acolo în spate să le susțin.”, a mai spus el.

Adrian Nartea a avut motiv de sărbătoare în familia lui. Fiica actorului, Mara, a împlinit 10 ani, iar acesta i-a transmis un mesaj plin de emoție.

Pe Instagram, Adrian Nartea i-a făcut o urare extrem de specială fiicei sale, Mara, care a împlinit vârsta de 10 ani. Mesajul actorului a fost însoțit de mai multe imagini rare de familie.

„Mara, ești definiția mea de iubire, reperul meu de grație și sensibilitate, exemplul meu de putere și sinceritate, ești primul și cel mai frumos lucru care ni se putea întâmpla vreodată. Ești o minune grațioasă uneori irezistibil de neîndemânatică, dulce și sensibilă. Zâmbetul tău mă face pe mine să mut munții! Te iubesc! La mulți ani, minunea noastră frumoasă!

#10 ani când or fi trecut?”, a transmis Adrian Nartea.

Adrian Nartea trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alina Ferinceac. S-au cunoscut în 2010, în Tunisia, la o ședință foto. La vremea respectivă, amândoi activau în modelling. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au împreună două fete, pe Mara și Petra.

În ceea ce privește viața lui personală, Adrian Nartea preferă discreția și sunt puține ocaziile în care vorbește despre acest aspect. Dar, recent, actorul a făcut câteva mărturisiri despre viața lui de familie și cele două fiice ale sale.

„Sunt cel mai tare tătic ever! Încerc să fiu cât se poate de prezent cu toate condițiile astea. E mișto cu fetele! Sarcina mea este să le arăt lor un exemplu de bărbat pe care ele să și-l dorească atunci când o să fie mari. Nu e o sarcină ușoară, dar pentru mine este o sarcină destul de ok de îndeplinit pentru că eu vreau să am grijă să fiu un model pentru ele. Vreau să fac lucrurile așa cum trebuie ca să fiu un exemplu pentru ele,” a declarat actorul pentru Click!

Foto: Dan Borzan

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro