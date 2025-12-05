Adrian Nartea, mesaj emoționant pentru fiica lui, Mara, care a împlinit 10 ani: „Ești definiția mea de iubire”

Adrian Nartea a avut motiv de sărbătoare în familia lui. Fiica actorului, Mara, a împlinit 10 ani, iar acesta i-a transmis un mesaj plin de emoție.

Adrian Nartea, mesaj emoționant pentru fiica lui, Mara

Pe Instagram, Adrian Nartea i-a făcut o urare extrem de specială fiicei sale, Mara, care a împlinit vârsta de 10 ani. Mesajul actorului a fost însoțit de mai multe imagini rare de familie.

Mara, ești definiția mea de iubire, reperul meu de grație și sensibilitate, exemplul meu de putere și sinceritate, ești primul și cel mai frumos lucru care ni se putea întâmpla vreodată. Ești o minune grațioasă uneori irezistibil de neîndemânatică, dulce și sensibilă. Zâmbetul tău mă face pe mine să mut munții! Te iubesc!

La mulți ani, minunea noastră frumoasă!

#10 ani când or fi trecut?, a transmis Adrian Nartea.

Adrian Nartea, dezvăluiri emoționante despre fiicele sale

Adrian Nartea trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alina Ferinceac. S-au cunoscut în 2010, în Tunisia, la o ședință foto. La vremea respectivă, amândoi activau în modelling. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au împreună două fete, pe Mara și Petra.

În ceea ce privește viața lui personală, Adrian Nartea preferă discreția și sunt puține ocaziile în care vorbește despre acest aspect. Dar, recent, actorul a făcut câteva mărturisiri despre viața lui de familie și cele două fiice ale sale.

„Sunt cel mai tare tătic ever! Încerc să fiu cât se poate de prezent cu toate condițiile astea. E mișto cu fetele! Sarcina mea este să le arăt lor un exemplu de bărbat pe care ele să și-l dorească atunci când o să fie mari. Nu e o sarcină ușoară, dar pentru mine este o sarcină destul de ok de îndeplinit pentru că eu vreau să am grijă să fiu un model pentru ele. Vreau să fac lucrurile așa cum trebuie ca să fiu un exemplu pentru ele”, a declarat actorul pentru Click!

Adrian Nartea și soția lui au fost la un pas de divorț

Adrian Nartea a luat prin surprindere pe toată lumea cu declarațiile recente despre problemele care au existat în căsnicia lui.

„Ca în orice cuplu, sunt perioade și perioade în care lucrurile nu merg ca pe roze. Nici noi nu suntem scutiți de perioade din astea. Perioade în care eu sunt mult plecat de acasă, cu foarte multă energie și concentrare îndreptate către sfera profesională și, implicit, fără energie și concentrare îndreptate către familie. Și, bineînțeles, neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și comunicare și de partea cealaltă. Automat, se ajunge la o desincronizare. Important este să identifici și să îți dai seama ceea ce ești și mai ales ce-ți dorești de la viitorul tău. Și cu lucrurile astea deschise, pe masă, sigur se ajunge la o soluție. Cine crede că o căsnicie este precum cele din filmele de la Hollywood este un visător. O căsnicie implică muncă, implicare, asumare. Și faptul că orice nevoie și dorință ai avea față de partener este exact ceea ce nu poți tu oferi. Da, este încâlcită ideea asta, dar, odată ce îți dai seama de ea, deja ai făcut un pas spre a fi mai bine”, a declarat Adrian Nartea pentru VIVA!

Actorul a mărturisit că el și soția lui au apelat la terapie de cuplu, iar acest lucru le-a influențat pozitiv relația.

„Evident că a ajutat. Să-ți exprimi doleanțele și tot ceea ce simți față de partener în fața cuiva îţi oferă şansa să îţi dai seama cât de orbit de durere poți să fii. Iar durerea să nu vină de la partener, ci din alte părţi, şi tu să proiectezi acasă. Să te trezești la realitate, să îţi dai seama că varianta ta de poveste este doar jumătate din toată povestea, să reuşești să asculți şi să lași durerea şi supărarea deoparte, să poți să te înțelegi, indiferent care ar fi soluția finală, de asta ai nevoie de terapie de cuplu. Noi am avut norocul că ne-a lovit criza odată cu pandemia şi, cumva, am fost forţaţi să ne reglăm mai bine, iar asta ne-a ajutat”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

