De la ce pornesc certurile între Adrian Nartea și soția sa. Dezvăluiri despre rolul de părinte: „Mama e cea strictă, iar tatăl e cel care permite”

În casa lui Adrian Nartea, regulile par să aibă viață scurtă, cel puțin atunci când intră el în peisaj. Actorul, cunoscut publicului din „Iubire cu parfum de lavandă”, recunoaște cu sinceritate că, deși soția lui, Alina, este cea care trasează direcțiile în ceea ce privește educația celor mici, el este adesea cel care ajunge să „saboteze” planul inițial.

Adrian Nartea, despre rolul de tată

Într-un interviu recent, Adi Nartea a povestit despre dinamica din familia sa și despre cât de ușor reușesc fiicele lui, Mara și Petra, să îl aducă în lumea lor, indiferent de intențiile lui de a fi „adultul responsabil”.

Tată devotat și prezent, actorul se transformă complet când vine vorba despre cele două fete, în vârstă de 9 și 4 ani. Recunoaște că le oferă libertate, că se joacă și râde cu ele fără rezerve, dar și că încearcă, pe cât poate, să mențină un echilibru între distracție și limite.

„Nu sunt strict, sunt un tată blând și ferm. Sunt blând, mă hârjonesc cu ele, e urât să zic că mă cobor la mintea lor, dar încerc să stau în pielea lor cât pot de mult, să mă bucur cât pot de tare cu ele, iar în același timp, în momentul în care sar calul, să știe unde e limita, dar e foarte departe limita aia”, a spus Adi Nartea, pentru Spynews.ro.

Deși el este „părintele relaxat”, Alina preia adesea rolul autorității din familie. Este cea care pune regulile pe hârtie și cineva trebuie să o facă… dar aplicarea lor devine uneori o provocare, pentru că Adrian Nartea nu se poate abține să nu facă mici excepții. Actorul mărturisește că exact de aici pornesc și discuțiile dintre ei, însă după ani buni petrecuți împreună, au învățat să transforme aceste diferențe într-un echilibru funcțional.

„Mami întotdeauna e cu mai multe reguli, iar tati vine și le distruge puțin câteodată, dar nu se supără, mă tolerează. Normal că ne certăm, dar mă tolerează, că știe. Cam astea sunt rolurile, se știe: mama e cea strictă, iar tatăl e cel care permite, dar până la un anumit punct”, a mai zis el.

Chiar dacă uneori joacă rolul „răzvrătitului” familiei, Adi Nartea se bucură vizibil de legătura specială pe care o are cu fetele sale. Pentru ele e dispus să lase armura adultului deoparte și să se afunde complet în jocuri, hârjoneli și toată bucuria copilăriei, chiar dacă asta înseamnă, din când în când, să calce peste regulile atent stabilite de mama lor.

Adrian Nartea, detalii despre căsnicie

Actorul Adrian Nartea, cunoscut publicului din seriale de succes românești, a vorbit deschis despre parcursul relației sale de 15 ani cu Alina, femeia care i-a devenit soție în urmă cu un deceniu. Deși la un moment dat au fost la un pas de a merge pe drumuri separate, cei doi au reușit să-și salveze căsnicia.

Într-un interviu recent, actorul a vorbit deschis despre cei 15 ani împreună cu soția lui. Cu toate că nu tot timpul a fost ușor, cei doi au găsit calea spre înțelegere și comunicare și își cresc împreună copiii în pace și armonie.

„Ca pentru toată lumea. Și cu suișuri și coborâșuri. Cu copiii… Până la urmă lucrurile sunt unde sunt și este bine”, a mărturisit Adrian pentru revista VIVA!, întrebat cum ar descrie acești 15 ani împreună. „Nu sunt eu în stare să ‘vând secrete. E muncă, într-adevăr. E o suită de alegeri pe care le faci și despre asta e vorba. Adică nu există viață roz, există viață. Punct. Ea este așa cum ți-o faci! Și este o suită de alegeri. Important este să alegi bine sau de cele mai multe ori răul mai mic. Tot timpul este așa. Nu există ‘wow-uri! Acestea sunt în scenarii la Hollywood. Altfel, viața e viață și te bucuri de ea așa cum este. Fericirea nu e ceva complex, fericirea este să vezi cum te simți acum și aici. Dacă acum și aici te simți mulțumit de tine și de alegerile pe care le-ai făcut, aceea este fericirea”, a mai spus Adrian Nartea.

