Antonia, mesaj dur pentru cei care îi fotografiază copiii, fără acordul ei: „Pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta”

Antonia trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alex Velea, alături de care are și doi copii, pe Dominic și Akim. Artistul și artista s-au logodit în vara anului 2021. În anul 2020, Antonia a încheiat divorțul de fostul ei soț, Vincenzo Castellano, cu care s-a căsătorit în 2013. Divorțul celor doi a fost puternic mediatizat, având în vedere că a durat șapte ani. Artista și fostul ei partener o au împreună pe Maya, care locuiește în Italia alături de tatăl ei.

Antonia, mesaj dur pentru cei care îi fotografiază copiii

Antonia este mamă a trei copii și nu se poate declara mai fericită decât este acum. Cu toate acestea, unele aspecte ale vieții de vedetă vin la pachet cu situații care deranjează și artista nu se ferește să spună lucrurilor pe nume.

Cântăreața a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare declarând public că nu este de acord că cineva să îi fotografieze și posteze copiii fără acordul ei, catalogând acest gest drept lipsa de respect.

„Vreau să fie clar: nu sunt și nu voi fi niciodată de acord ca cineva să posteze poze cu oricare dintre copiii mei fără acordul meu. E lipsă de respect și complet nepotrivit, iar pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta. Nu am suportat niciodată oamenii care se folosesc de copiii mei ca să dea bine față de alți oameni. Copiii mei nu sunt decor pentru nimeni”, a scris artista.

Antonia a ținut să precizeze că acest lucru este valabil și pentru cei apropiați și cei care o cunosc personal.

„Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui sau cu altcineva, nu pe spatele copiilor mei. Tot ce am menționat este valabil pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei pe care îi cunosc personal”, a mai scris Antonia.

Antonia a răbufnit după ce a fost acuzată de o altă intervenție estetică

Antonia a izbucnit pe rețelele de socializare, după ce a fost din nou acuzată că ar fi apelat la intervenții estetice. Deși este considerată de ani buni una dintre cele mai frumoase femei din România, artista nu scapă de critici și comentarii răutăcioase. Cântăreața a decis, însă, să pună capăt tuturor speculațiilor și a vorbit deschis despre ceea ce este și nu este natural la ea.

Totul a pornit de la o fotografie publicată recent pe Instagram, în care Antonia zâmbea larg. Imaginea a atras imediat atenția internauților, care au comentat că artista ar purta fațete dentare. În loc să ignore valul de mesaje, iubita lui Alex Velea a ales să reacționeze public, cu o replică tăioasă și extrem de sinceră.

De-a lungul timpului, Antonia a fost adesea acuzată că și-ar fi schimbat aspectul prin diverse proceduri estetice. De data aceasta, însă, vedeta a decis să clarifice totul și chiar să facă o mărturisire surprinzătoare: a recunoscut singură că a apelat la câteva intervenții, dar nu la cele despre care se tot speculează.

„Pentru a suta oară, nu am fațete! Mi-ați trimis o mulțime de răspunsuri la story-ul anterior întrebându-mă dacă dinții mei sunt falși, că sunteți confuzi. Ați făcut aceeași chestie acum ceva timp, acuzând că părul meu REAL ar avea extensii și ați mai sous că buzele mele sunt false. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva acestor lucruri, dar, serios, o fată nu poate fi naturală? Singurele părți false la mine sunt sânii și liposucția (Am încercat și filtrele pentru posterior și au ieșit extrem de prost. Nu recomand!). De vreme ce ați fost atât de curioși despre treburile mele. Fața mea este una dintre binecuvântările mele de la Dumnezeu! Punct!”, a spus Antonia.

Artista a mai adăugat că nu are nimic împotriva celor care aleg să își facă modificări estetice. De altfel, fanii au apreciat transparența ei și curajul de a vorbi sincer despre presiunea frumuseții în industria muzicală.

