Antonia, în vacanță alături de cei trei copii, Maya, Dominic și Akim. Ce destinație au ales

Antonia trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alex Velea, alături de care are și doi copii, pe Dominic și Akim. Artistul și artista s-au logodit în vara anului 2021. În anul 2020, Antonia a încheiat divorțul de fostul ei soț, Vincenzo Castellano, cu care s-a căsătorit în 2013. Divorțul celor doi a fost puternic mediatizat, având în vedere că a durat șapte ani. Artista și fostul ei partener o au împreună pe Maya, care locuiește în Italia alături de tatăl ei.

Antonia a petrecut clipe prețioase alături de cei trei copii ai ei, Maya, Dominic și Akim, în vacanță. Artista a ales să plece cu aceștia în Grecia, acolo unde au trăit momente de neuitat împreună. Cântăreața a împărtășit pe rețelele de socializare câteva cadre cu fiica și băieții ei. Fanii vedetei s-au emoționat să le vadă împreună pe Antonia și Maya, având în vedere că adolescenta locuiește în Italia cu tatăl ei.

Pe 1 iunie, chiar de Ziua Copilului, Antonia a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a vorbit despre provocările întâmpinate în viața de mamă a trei copii.

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e… Nu știam nimic despre viață, dar cumva, odată cu el, am început să învăț tot ce contează. Nu a fost ușor. Am crescut împreună. N-am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste ca de când am devenit mamă. Ei mi-au dat un sens nou în fiecare lucru mic. M-au învățat să fiu răbdătoare, să iubesc fără condiții, să lupt chiar și când nu mai am putere. Nu sunt o mamă perfectă, dar iubirea mea pentru ei e. Și sper că, dincolo de toate greșelile mele, vor simți asta. La mulți ani, sufletele mele. Copiii mei. Inima mea în mai multe bucăți. Ați fost și veți fi întotdeauna cel mai frumos dar pe care l-a putut primi fata aia tânără care abia învăța să trăiască!”, a scris Antonia.