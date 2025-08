Afecțiunea gravă de care suferă Justin Timberlake. Confesiunea dureroasă făcută de artist după concertele din ultima vreme: „Nu spun asta ca să vă fie milă de mine”

Justin Timberlake a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”.

Cântărețul a făcut această dezvăluire într-o declarație amplă pe Instagram, joi, în timp ce reflecta asupra turneului său, Forget Tomorrow, care s-a încheiat miercuri în Turcia.

„Ei bine, pe măsură ce acești doi ani incredibili ajung la final și privesc spre viitor, am vrut să scriu ceva din suflet. Nu e ușor să încerci să pui în cuvinte vârtejul pe care îl presupune un turneu –– dar voi încerca”, a început Justin Timberlake, referindu-se la încheierea celui mai recent turneu al său.

„A fost cea mai distractivă, emoționantă, împlinitoare, solicitantă fizic și, uneori, epuizantă experiență. Fac asta de peste 30 de ani (ceea ce mi se pare incredibil să spun) –– și am dat tot ce am avut în mine. Nu aș fi putut face asta fără familia mea, prietenii mei, The TN Kids și sprijinul vostru, al tuturor. După cum mulți dintre voi știți, sunt o persoană destul de rezervată. Dar, reflectând acum la turneu și la cel de festivaluri – vreau să vă spun puțin despre ce se întâmplă cu mine”, a continuat el.