Antonia a fost operată. Primele dezvăluiri ale artistei: „O să vă povestesc când o să fiu pregătită”

După o perioadă în care a fost absentă din mediul online, Antonia a revenit cu un mesaj emoționant în care a dezvăluit că a trecut printr-o operație. Artista a recunoscut că îi este foarte dor de concertele sale și că va oferi mai multe detalii despre intervenție când se va simți mai bine.

Cântăreața a postat pe rețelele sociale o serie de imagini de la concertele sale, însoțite de un mesaj plin de speranță:

Recent, în cadrul emisiunii „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)” difuzată pe canalul de YouTube al lui Selly, Antonia a fost întrebată dacă își dorește o fetiță cu logodnicul ei, Alex Velea. Vedeta, care este mama unei fiice, pe nume Maya, din mariajul anterior cu Vincenzo Castellano, a explicat cu sinceritate:

‘Ce drăguț… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”.

Pe 1 iunie, chiar de Ziua Copilului, Antonia a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a vorbit despre provocările întâmpinate în viața de mamă a trei copii.

‘Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e… Nu știam nimic despre viață, dar cumva, odată cu el, am început să învăț tot ce contează. Nu a fost ușor. Am crescut împreună. N-am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste ca de când am devenit mamă. Ei mi-au dat un sens nou în fiecare lucru mic. M-au învățat să fiu răbdătoare, să iubesc fără condiții, să lupt chiar și când nu mai am putere. Nu sunt o mamă perfectă, dar iubirea mea pentru ei e. Și sper că, dincolo de toate greșelile mele, vor simți asta. La mulți ani, sufletele mele. Copiii mei. Inima mea în mai multe bucăți. Ați fost și veți fi întotdeauna cel mai frumos dar pe care l-a putut primi fata aia tânără care abia învăța să trăiască!”, a scris Antonia.