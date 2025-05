Antonia a dezvăluit imagini rare cu fiica ei, Maya. Adolescenta și-a obținut permisul de conducere

Maya, fiica Antoniei, atrage din nou atenția internauților. Artista a publicat pe TikTok un clip în care apare fiica sa, care deja se bucură de experiența condusului, deși are doar 16 ani. Postarea a devenit rapid virală, fanii fiind impresionați de maturitatea și frumusețea fetei.

Maya locuiește în mare parte alături de tatăl ei, Vincenzo Castellano, și a obținut un permis de conducere destinat adolescenților, permis ce le oferă dreptul de a conduce anumite vehicule înainte de vârsta majoratului. Printre imaginile distribuite de Antonia, un comentariu a atras în mod special atenția fanilor: „Atunci când fiica ta a devenit suficient de mare să îți poată fi șofer”.

De altfel, Maya este adesea lăudată pentru trăsăturile sale, mulți remarcând cât de bine seamănă cu mama sa. Fanii s-au arătat încântați să o vadă atât de încrezătoare și elegantă, mulți comentând că urmează stilul mamei sale în ceea ce privește prezența în fața camerelor.

Relația dintre Antonia și tatăl Mayei, Vincenzo Castellano, a fost mult timp un subiect sensibil. Cei doi s-au separat în 2012, iar artista a dus o luptă complicată pentru a păstra legătura cu fiica sa, care a rămas să trăiască în Italia. Însă, potrivit unui interviu acordat revistei VIVA!, Antonia spune că, în prezent, lucrurile s-au stabilizat și comunicarea cu fostul soț este una bună.

„A fost o situație delicată, am suferit mult din cauza distanței, dar nu m-a oprit să fiu aproape de ea, să vorbim constant, să ne vedem, să o vizitez în Italia, să mergem în vacanțe, iar acum și ea vine în România. Am vrut în tot acest timp să mă simtă aproape, să nu fie un impediment distanța. Ce este super important este că eu și Vincenzo avem o relație foarte bună, ceea ce ajută enorm și mă bucur”, a mărturisit artista.

Antonia susține că este liniștită în privința viitorului Mayei, fiind încrezătoare în modul în care fiica ei se dezvoltă.

Antonia și partenerul ei, Alex Velea, au fost invitați la Testul poligraf (Detectorul de minciuni), emisiunea lui Selly de pe canalul său de YouTube. Selly a citit o întrebare venită din partea unui fan, care era curios dacă Antonia își mai dorește să aibă și o fată alături de Alex Velea. Atunci, cântăreața a dezvăluit public că ea nu mai poate să aibă copii.

„Ce drăgut… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul.”