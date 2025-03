Antonia, mărturisiri dureroase. Artista nu mai poate avea copii: „Nu mai am voie”

Antonia are o familie împlinită, de care se mândrește de fiecare dată când are ocazia. Artista trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alex Velea, alături de care are și doi copii, pe Dominic și Akim. Artistul și artista s-au logodit în vara anului 2021. Cântăreața mai este mama unei fete, Maya, pe care o are din căsnicia cu fostul ei soț, cu Vincenzo Castellano.

Antonia și partenerul ei, Alex Velea, au fost invitați la Testul poligraf (Detectorul de minciuni), emisiunea lui Selly de pe canalul său de YouTube. Selly a citit o întrebare venită din partea unui fan, care era curios dacă Antonia își mai dorește să aibă și o fată alături de Alex Velea. Atunci, cântăreața a dezvăluit public că ea nu mai poate să aibă copii.

„Ce drăgut… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul.”

Ulterior, și Alex Velea a făcut declarații despre acest subiect.

„Își riscă sănătatea ei sau sănătatea respectivului sau respectivei. Și nu vrem să facem asta. Vorbim de multe ori despre asta. Am mai vorbit despre copii, că nouă ne plac foarte mult copiii în general. Suntem foarte fericiți cu ăștia de îi avem”, a adăugat Alex Velea.

Alex Velea, despre creșterea copiilor

În podcast-ul găzduit de Mihai Bobonete, Alex Velea a dezvăluit cum își cresc el și Antonia băieții și ce lecție importantă le-au împărtășit copiilor.

„La mine vin cu tot, cu toate prostiile. Cred că eu mi-am dorit foarte mult băieți ca să fie prietenii mei. Au crescut, au păreri, ne mai contrazicem. Putem să avem conversații. Discutăm și au devenit prietenii mei, ceea ce mie-mi place foarte mult. Doar că, la polul opus, eu nu mai sunt tatăl, sunt tovarășul lor, și ne tragem de șireturi. Când le zic ceva, chiar dacă le zic pe un ton mai impunător în capul meu, îi doare fix în… N-au nicio treabă. Atunci o bag pe nevastă-mea la înaintare”, a spus Alex Velea.

Ce le-a spus Antonia copiilor ei despre bullying

Antonia a oferit detalii despre modul în care au ales ea și Alex Velea să îi crească pe copiii lor și cum le-a explicat ce este bullying-ul încă de la o vârstă fragedă.

„Am fost victima bullyingului și a fost destul de traumatizant. Copiilor mei am încercat să le explic din timp, pe înțelesul lor, să poată recunoaște o astfel de situație și să știe să o gestioneze, să ceară ajutor. Nu a fost cazul până acum, din fericire”, a spus Antonia într-un interviu pentru revista Viva!

Antonia a dezvăluit că cei doi băieți ai săi sunt foarte pasionați de muzică, în timp ce fiicei sale îi place foarte mult dansul. Artista și Alex Velea îi susțin pe cei mici în orice își doresc să facă în viitor și le sunt alături necondiționat.

„Dominic și Akim sunt amândoi pasionați de muzică, le place să cânte, să petreacă timp la studio cu Alexandru. Amândoi s-au apucat și de lecții de actorie și le place foarte mult. Mayei îi place foarte mult să danseze, îi place și ei la studio cu mine și cu Alexandru. Orice își vor dori să facă, eu îi voi susține necondiționat. În ceea ce privește caracterul, i-am învățat să fie oameni buni, corecți, respectuoși, să fie sinceri, iubitori, prietenoși, sunt lucruri pe care însă îmi place să cred că le și văd la noi, nu doar îi învățăm”, a mai povestit artista.

