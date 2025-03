Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit prezentatoarea, care este însărcinată cu al treilea copil: „M-am speriat groaznic..”

Emily Burghelea este însărcinată pentru a treia oară! Vedeta și soțul ei, Andrei, se pregătesc să devină din nou părinți și trăiesc o perioadă deosebit de fericită.

Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital

Prezentatoarea a povestit pe rețelele de socializare că a trecut prin clipe cumplite după ce a avut nevoie de ajutorul medicilor și a fost nevoită să meargă de urgență la spital.

„Nu sunt obișnuită cu genul ăsta de situație. La Amedea și la Damian nu am avut genul acesta de problemă, dar am întâmpinat niște sângerări. M-am speriat groaznic, combinate cu niște dureri de burtă. Slavă Domnului! Am înțeles că totul e bine, e relativ OK. 2 din 3 femei se confruntă cu situații de genul ăsta, la începutul sarcinii”, a povestit ea.

Creatoarea de conținut a dezvăluit și ce recomandări a primit din partea medicilor

„Din câte am înțeles, o bucățică din placentă este puțin desprinsă și am nevoie de progesteron să îmi treacă și să stau în pat câteva zile, dar mă frământă o grămadă de gânduri. De aseară sunt pe altă lume”, a mai spus ea pe contul de Instagram.

Emily Burghelea, declarații emoționante despre a treia sarcină

Emily Burghelea este foarte activă pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit fanilor mai multe imagini în care lasă să se vadă burtica de gravidă, vorbind și despre gestul cu care a impresionat-o fiica ei, Amedea.

„Florile pe care mi le-a dăruit Amedea, pentru bebe… Am plâns mult! Deși sunt foarte sensibilă perioada aceasta, și mă emoționează orice, gestul ei m-a făcut să simt ceva diferit, ceva ce nu am mai simțit până acum, o emoție puternică ce parcă pur și simplu mi-a topit inima! Bucuriile aduse de copii nu se compară cu nimic pe lumea asta! Oare există vreo metodă să criogenez florile? Aș vrea să le păstrez pe viață!”, a scris prezentatoarea.

Cum a aflat Emily Burghelea că este însărcinată cu al treilea copil

Emily Burghelea a povestit în detaliu pe rețelele de socializare că a aflat că este însărcinată în timpul vacanței.

„Doamne, Doamne, a vrut ca de această dată să aflăm de sarcină devreme, chiar foarte devreme!

Mi-a transmis tot felul de semne pe care am învățat să le văd și să le ascult. După accidentul din Mauritius am învățat să îmi ascult mult mai bine intuiția, pentru că ea este modul în care Divinitatea comunică cu noi!

Deși foarte mică sarcina, primul semn pe care l-am primit a fost un vis. Visam că alăptam, iar visul a fost atât de clar încât a părut că este real, iar când m-am trezit, pentru câteva clipe am avut instinctul să caut bebelușul în pat!”

Creatoarea de conținut a mărturisit că primul test de sarcină pe care l-a făcut în timpul vacanței a ieșit negativ.

„Am făcut un test de sarcină atunci, în Boracay, unde eram plecați în vacanță cu familia, însă el a ieșit negativ…

Cel de-al doilea semn pe care l-am primit a fost unul destul de evident. În una din pozele de pe plajă, am observat cum o burtică neobișnuită s-a conturat în lumina soarelui, iar asta m-a făcut să cred cu tărie că este vorba despre un bebe!

La câteva ore distanță, în timp ce se jucau în pat, Amedea și Damian s-au uitat în același timp printre picioare, iar pentru noi, acesta a fost de fiecare dată un semn clar!

Când Amedea s-a uitat printre picioare pentru prima dată, la un an și ceva, și-a chemat frățiorul, și așa a apărut Damian, iar acum, când amândoi s-au uitat printre picioare în același timp, am simțit că este vorba despre ceva mai mult decât un simplu joc!

Am făcut imediat cel de-al doilea test de sarcină, care a ieșit negativ, dar în sinea mea presimțeam că sunt însărcinată!”

Al treilea test de sarcină a fost însă pozitiv, Emily Burghelea declarând că se bucură enorm că și-a ascultat intuiția și că urmează în curând să devină mamă pentru a treia oară.

„Am plecat din Boracay în Hong Kong, unde am stat câteva zile și mi s-a făcut rău. Am simțit o greață ciudată și i-am scris imediat doamnei doctor Romanescu, care îmi urmărește sarcina. Mi-a recomandat să vin la un control când mă întorc acasă, dar să mai fac totuși un test de sarcină. Cel de-al treilea test de sarcină a ieșit pozitiv, iar bucuria a fost uriașă!

Intuiția m-a înștiințat prima că familia noastră urmează să se mărească și a avut dreptate! Bebe este pe drum!

De multe ori intuiția ne spune lucruri iar tot ce trebuie noi să facem este să avem încredere în ea!!!!”, a mai spus ea

Foto: Instagram

