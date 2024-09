Emily Burghelea revine în televiziune. În ce emisiune va apărea creatoarea de conținut: „V-am pregătit multe surprize”

În luna iulie, Emily Burghelea a fost implicată într-un accident teribil de mașină. Creatoarea de conținut se afla în taxi și se îndrepta spre aeroportul din Mauritius. Mergând pe un drum care nu era luminat, autoturismul în care era s-a izbit de un TIR, care era parcat în mijlocul străzii. Ea a relatat întreg evenimentul și a vorbit despre momentele de panică prin care a trecut.

Pe rețelele de socializare, Emily Burghelea îi ține la curent pe urmăritorii ei cu privire la evoluția stării ei de sănătate și la etapele pe care le parcurge în ceea ce privește recuperarea după accidentul grav de mașină pe care l-a suferit. Creatoarea de conținut a fost deja supusă mai multor investigații, după ce în urma incidentului cumplit din Mauritius a suferit triplă fractură de os zigomatic, fractură etmoid, lacrimal și maxilar. Emily Burghelea a trecut deja printr-o operație complicată, în urma căreia i s-a introdus o tijă la nivelul capului, care ulterior i-a fost scoasă.

După ce a parcurs o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere al sănătății, Emily Burghelea este pregătită pentru un nou proiect în viața ei profesională. Creatoarea de conținut și-a anunțat cu mult entuziasm fanii că revine în televiziune. Urmăritorii ei o vor vedea în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, acolo unde va avea o rubrică despre parenting. Emily Burghelea a mai cochetat în trecut cu televiziunea. A devenit cunoscută după participarea în show-ul „Bravo, ai stil!” de la Kanal D și a prezentat emisiunea „Vorbește Lumea” alături de Majda Aboulumosha şi Cosmina Păsărin.

După experiența cumplită prin care a trecut în Mauritius, Emily Burghelea a decis să apeleze la ajutor specializat. Astfel, creatoarea de conținut a început terapia și a detaliat cum a decurs prima ședință.

„Nici nu știu ce m-a afectat mai tare, trauma fizică sau cea emoțională, pe care acum am lăsat-o să iasă la suprafață. După multe zile de scris am început terapia și doare! Doare foarte tare”, a scris ea pe Instagram.

Într-o serie de Instastories, Emily Burghelea a împărtășit din experiența ei cu terapia. Creatoarea de conținut a mărturisit că este încântată de acest proces și de descoperirile pe care le-a făcut despre propria persoană.

„De când am început terapia asta a trebuit să scriu și acum am ajuns în punctul în care să mă întâlnesc cu Gina, cu care am făcut terapie, și să vorbim. După patru ore de plâns și șase ore de terapie, vreau să zic că mă simt mai bine. E un proces care va mai dura puțin. E ok să fii și vulnerabil. Despre asta e viața, despre momente fericite, momente triste. Terapia chiar ajută foarte mult. Mă simt eliberată, mă simt foarte bine, ușurată.

A trebuit să retrăiesc toate momentele acelea pe care le-am trăit foarte puternică și am fost și eu și nașa mea foarte puternice. Emoțiile alea negative au rămas acolo. Ca să poți să le asimilezi, trebuie să le dezgropi. Sper că le-am asimilat și eliminat. Visez urât, dar am încredere că acum, după această zi minunată, cred că o să fie mai bine. Terapia nu s-a terminat aici, ăsta a fost primul pas. Am o grămadă de teme în continuare. Îmi place foarte mult să lucrez cu mine. Am făcut niște conștientizări și am ajuns la niște lucruri incredibile. Recomand.”