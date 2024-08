Nicole Cherry a apelat la terapie. Artista a făcut mărturisiri sincere: „Mi se pare foarte important”

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Piesele sale ajung foarte repede la inimile ascultătorilor, iar versurile lor emoționează din prima clipă.

Recent, Nicole Cherry a vorbit cu multă sinceritate despre faptul că a apelat la terapie. Artista consideră important pasul de a cere ajutor specializat atunci când simți nevoia să faci asta.

„Da, am făcut câteva ședințe de terapie și de fiecare dată am spus asta, adică nu mă feresc. Mi se pare foarte important să reușești să te auto-evaluezi, să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor. De multe ori, oamenii neagă. E o chestie pe care trebuie să o accepte. Lucrurile, dacă sunt rezolvate la timp, nu se agravează și reușești să te menții, atât psihic, cât și fizic, bine. Lucrurile de la interior încep după să se arate la exterior și cred că e o greșeală când încep să se vadă”, a declarat Nicole Cherry la Fresh by Unica .

Nicole Cherry a optat acum ceva timp pentru o intervenție estetică la nivelul feței. Cântăreața a recurs din nou la serviciile unui medic estetician, după ce cu ani în urmă a hotărât să-și facă augmentare mamară. De această dată, artista a ales să-și modifice aspectul buzelor prin micropigmentare, pentru a obține un contur perfect.

Cântăreața a mărturisit că motivul pentru care a apelat la micropigmentarea buzelor este pentru că, încă din copilărie, are probleme cu herpesul în zona buzelor.

„Am niște fațete superbe și pe lângă asta am făcut o micropigmentare a buzelor pentru că eu mă lupt destul de des cu herpes. Am făcut herpes de când eram mică, dar nu aveam atât de multă grijă cum am acum. Nu trebuie să-l rupi, trebuie să ai răbdare și, din nefericire, nu mai aveam buza uniformă. Am fost nevoită să acopăr golul acela pentru că se crease un gol destul de vizibil care mă deranja. Îmi doream ca buzele mele să aibă un aspect uniform”, a spus Nicole Cherry pentru Cancan.ro.