Emily Burghelea și soțul ei s-au confruntat cu probleme de sănătate și au ajuns la spital. Cum se simt acum: „A fost teribil”

În luna iulie, Emily Burghelea a fost implicată într-un accident teribil de mașină. Creatoarea de conținut se afla în taxi și se îndrepta spre aeroportul din Mauritius. Mergând pe un drum care nu era luminat, autoturismul în care era s-a izbit de un TIR, care era parcat în mijlocul străzii. Ea a relatat întreg evenimentul și a vorbit despre momentele de panică prin care a trecut.

Pe rețelele de socializare, Emily Burghelea îi ține la curent pe urmăritorii ei cu privire la evoluția stării ei de sănătate și la etapele pe care le parcurge în ceea ce privește recuperarea după accidentul grav de mașină pe care l-a suferit. Creatoarea de conținut a fost supusă mai multor investigații, după ce în urma incidentului cumplit din Mauritius a suferit triplă fractură de os zigomatic, fractură etmoid, lacrimal și maxilar. Emily Burghelea a trecut deja printr-o operație complicată, în urma căreia i s-a introdus o tijă la nivelul capului, care ulterior i-a fost scoasă.

Recent, Emily Burghelea a trecut din nou printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate pe care le-au avut ea și soțul ei, Andrei. Creatoarea de conținut a dezvăluit că amândoi au fost internați în spital din cauza afecțiunii cu care s-au confruntat.

„Am traversat cea mai încărcată perioadă din viețile noastre. După ce credeam că lucrurile au intrat pe un făgaș normal și am început rubrica de la Vorbește Lumea, și podcast-ul, și ne și mutasem, iar lucrurile păreau că merg bine, ne-a lovit o altă problemă gravă. Am avut pneumonie și am stat în spital șapte zile. A fost teribil! Am stat internată cu pneumonie mai mult decât am stat după operație pe care am avut-o la oasele capului, după accident. Am reușit să mă vindec, doar că, imediat ce am ieșit eu, a intrat Andrei în spital. Și mătușa noastră a făcut pneumonie, exact la același plămân. Cel mai probabil a fost o pneumonie de la o bacterie. Având în vedere că am făcut toți trei, la același plămân, mi s-a părut extrem de ciudat. A fost bine că eu și Andrei am fost internați în două tranșe și am putut să avem grijă de copii. Cât a fost Andrei în spital, am fost nevoită să mă urc la volan și mă bucur că am reușit să îmi înving frica și că pot să conduc acum!”, a declarat Emily Burghelea pentru cancan.ro.