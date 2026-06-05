Brad Pitt, pregătit pentru o nouă căsnicie? Ce au declarat apropiații actorului despre relația acestuia cu Ines de Ramon

Relația lui Brad Pitt cu Ines de Ramon este tot mai serioasă, însă apropiații actorului susțin că acesta evită ideea unei noi căsătorii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Brad Pitt, pregătit pentru o nouă căsnicie? Ce au declarat apropiații actorului despre relația acestuia cu Ines de Ramon

La aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt pare să nu mai ia în calcul ideea unei noi căsătorii. Potrivit unui material publicat de Daily Mail, actorul are o relație stabilă cu designerul de bijuterii Ines de Ramon, însă apropiații săi susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal.

Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, formează un cuplu cu Ines de Ramon, 33 de ani, din 2022. Surse citate de Daily Mail susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească.

„Are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio grabă în această direcție”, a declarat una dintre surse pentru publicație. Aceeași sursă a precizat că actorul „se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate”, însă apropiații săi nu cred că acesta „se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii”.

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au despărțit în 2016, după doi ani de căsnicie și o relație care a dominat ani la rând atenția publicului internațional. Divorțul lor a fost urmat de o lungă și tensionată luptă juridică, finalizată abia în 2024.

În paralel, cei doi continuă procesul legat de Château Miraval, proprietatea și domeniul viticol din Franța pe care l-au deținut împreună. Potrivit Page Six, Angelina Jolie a obținut recent o victorie importantă în instanță, după ce un judecător din Los Angeles a decis că Brad Pitt nu o poate obliga să predea o serie de e-mailuri private legate de vânzarea participației sale din afacere. Conform documentelor judiciare citate de publicația americană, instanța a considerat că respectivele comunicări sunt protejate prin privilegiul avocat-client. Judecătorul a respins solicitarea actorului, motivând că acesta nu a demonstrat suficient de clar de ce documentele respective nu ar trebui să beneficieze de protecție legală.

În centrul tensiunilor se află și relația actorului cu cei șase copii pe care îi are cu Angelina Jolie: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. Potrivit Daily Mail, relația dintre Brad Pitt și copii ar fi în continuare extrem de distantă.

„A existat o campanie de înstrăinare [din partea Angelinei Jolie], iar aceasta a avut succes”, a declarat o sursă pentru publicație.

„Antagonismul este uriaș. A fost complet îndepărtat de copii. Este devastator pentru el”, a continuat aceasta.

Subiectul a revenit recent în atenție după ceremonia de absolvire a Zaharei Jolie, care a terminat cursurile Spelman College din Atlanta, Georgia. Potrivit TMZ, Brad Pitt nu ar fi contactat-o înaintea evenimentului și nu a participat la ceremonie.

O sursă citată de TMZ a declarat: „Nimic nu l-a împiedicat să fie prezent pentru ea. Sau să o viziteze vreodată. Ziua respectivă a fost despre tot ce a realizat ea, nu despre dacă el era dispus să participe”.

În replică, o persoană apropiată actorului a declarat pentru Daily Mail: „Nu poți să le ai pe ambele, să promovezi ideea unei rupturi totale și apoi să critici pe cineva pentru că nu merge la un eveniment, după ce te-ai asigurat că nu va fi binevenit. Nu este o situație creată de el”.

În timpul ceremoniei, Zahara a atras atenția și prin faptul că a ales să renunțe la numele de familie Pitt. La primirea diplomei de licență în psihologie, aceasta a fost prezentată drept Zahara Marley Jolie, nu Zahara Marley Jolie-Pitt.

Despre întreaga situație, o sursă a declarat pentru Page Six: „Este păcat că oamenii simt nevoia să umbrească această celebrare printr-o ironie la adresa unui tată care a fost deja separat de familia sa”.

De asemenea, la începutul acestui an, și Maddox a renunțat la numele de familie Pitt. Iar în mai 2024, în programul oficial al musicalului de pe Broadway The Outsiders, la care Vivienne a contribuit în calitate de producătoare alături de mama sa, adolescenta a fost creditată drept Vivienne Jolie, nu Vivienne Jolie-Pitt. În august același an, People a confirmat că Shiloh, născută Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, și-a schimbat legal numele în Shiloh Jolie, la scurt timp după ce a împlinit 18 ani. Conform procedurii din California, cererea de schimbare a numelui a trebuit publicată într-un ziar, iar Shiloh a făcut acest lucru în Los Angeles Times.

Deși schimbarea numelui lui Shiloh este oficială, nu este clar dacă ceilalți frați au urmat o procedură legală similară.

Citește și:
Anne Hathaway, primele declarații despre presupusele sale operații estetice: „Sunt decizii medicale importante”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Nadia Comăneci, în culmea fericirii la Onești. Imaginile emoționante surprinse în casa mamei sale
People
Nadia Comăneci, în culmea fericirii la Onești. Imaginile emoționante surprinse în casa mamei sale
Ana Baniciu și Edy Kovacs, mesaje emoționante pentru fiul lor, Aris, la împlinirea vârstei de 2 ani: "Totul meu el este"
People
Ana Baniciu și Edy Kovacs, mesaje emoționante pentru fiul lor, Aris, la împlinirea vârstei de 2 ani: "Totul meu el este"
Katy Perry și Justin Trudeau, pas important la un an de relație. Ce au decis artista și fostul premier canadian
People
Katy Perry și Justin Trudeau, pas important la un an de relație. Ce au decis artista și fostul premier canadian
Maia, fiica lui Teo Trandafir, declarații dureroase despre perioada în care mama ei se afla între viață și moarte: "M-am gândit inclusiv la plasament"
People
Maia, fiica lui Teo Trandafir, declarații dureroase despre perioada în care mama ei se afla între viață și moarte: "M-am gândit inclusiv la plasament"
Madonna își reafirmă susținerea pentru comunitatea LGBTQ+ într-o ținută minusculă la un concert-surpriză din New York
People
Madonna își reafirmă susținerea pentru comunitatea LGBTQ+ într-o ținută minusculă la un concert-surpriză din New York
Alessia Năstase, declarații despre activitatea de pe social media. Cum a susținut-o tatăl ei, Ilie Năstase: "Mi-a zis că trebuie să fac ce îmi place"
People
Alessia Năstase, declarații despre activitatea de pe social media. Cum a susținut-o tatăl ei, Ilie Năstase: "Mi-a zis că trebuie să fac ce îmi place"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ce a spus despre „prințesă”
Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ce a spus despre „prințesă”
Prima reacție a Nicoletei Luciu după ce s-a zvonit că a divorțat. Ce a dezvăluit actrița într-un live pe TikTok
Prima reacție a Nicoletei Luciu după ce s-a zvonit că a divorțat. Ce a dezvăluit actrița într-un live pe TikTok
A lipsit sau nu Florin Salam de la cununia religioasă a fiului său. Dani Stoian și-a dorit o nuntă restrânsă: „M-a rugat pe mine”
A lipsit sau nu Florin Salam de la cununia religioasă a fiului său. Dani Stoian și-a dorit o nuntă restrânsă: „M-a rugat pe mine”
Monica Doroftei, schimbare radicală de look. Cum arată acum soția lui Leonard Doroftei. Este de nerecunoscut
Monica Doroftei, schimbare radicală de look. Cum arată acum soția lui Leonard Doroftei. Este de nerecunoscut
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Noi detalii ies la iveală din scandalul în care e implicat fostul Mitropolit al Basarabiei. Ce s-a aflat acum despre el, după ce a fost filmat în timp ce se iubea cu un alt bărbat
Noi detalii ies la iveală din scandalul în care e implicat fostul Mitropolit al Basarabiei. Ce s-a aflat acum despre el, după ce a fost filmat în timp ce se iubea cu un alt bărbat
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Kate Middleton, mărturisire emoționantă despre lupta cu cancerul: "Știu cât de dificil a fost pentru copii și pentru părinții mei"
Kate Middleton, mărturisire emoționantă despre lupta cu cancerul: "Știu cât de dificil a fost pentru copii și pentru părinții mei"
People

Kate Middleton a vorbit cu emoție despre perioada în care a urmat un tratament pentru cancer și despre impactul pe care boala l-a avut asupra celor apropiați.

+ Mai multe
Ramona Olaru, declarații sincere despre viața ei amoroasă din prezent: "Așteptăm până vine potrivitul"
Ramona Olaru, declarații sincere despre viața ei amoroasă din prezent: "Așteptăm până vine potrivitul"
People

Ramona Olaru a făcut mărturisiri despre viața ei sentimentală din prezent și despre cum își dorește să fie viitorul ei partener de cuplu.

+ Mai multe
Alexandra Grant dezvăluie care este secretul relației sale de lungă durată cu Keanu Reeves: "Felul în care ne bucurăm de viață și..."
Alexandra Grant dezvăluie care este secretul relației sale de lungă durată cu Keanu Reeves: "Felul în care ne bucurăm de viață și..."
People

Alexandra Grant a vorbit deschis despre relația cu Keanu Reeves.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC