Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, renunță la numele de familie Pitt. Cum s-a aflat de alegerea tânărului

Fiul Angelinei Jolie și al Brad Pitt, Maddox, a renunțat la numele Pitt în genericul celui mai nou film al mamei sale, Couture.

Maddox, în vârstă de 24 de ani, a lucrat ca asistent de regie la Couture, care a avut premiera în urmă cu câteva zile. Este drama în care Angelina Jolie interpretează o regizoare americană diagnosticată cu cancer de sân chiar în momentul în care ajunge în Franța pentru a realiza un videoclip pentru o prezentare de modă la Paris.

Filmul a avut premiera în cinematografele din Franța pe 18 februarie, iar publicația People a confirmat că numele lui Maddox apare în genericul de final ca Maddox Jolie.

La premiera producției din cadrul Toronto International Film Festival din septembrie 2025, notele de producție oferite jurnaliștilor îl menționau de asemenea ca Maddox Jolie. Schimbarea vine după cel mai recent credit cinematografic al său, pentru drama din 2024 Maria, în care Angelina a interpretat-o pe celebra soprană Maria Callas. În acel proiect realizat pentru Netflix, Maddox a lucrat ca asistent de producție și a fost creditat ca Maddox Jolie-Pitt.

Actrița mai are cinci copii cu fostul ei soț, Brad Pitt: Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

Ceilalți frați i-au urmat exemplul lui Shiloh

Maddox este cel mai recent dintre frați care se distanțează de numele Pitt. În mai 2024, în programul oficial al musicalului de pe Broadway The Outsiders, la care Vivienne a contribuit în calitate de producătoare alături de mama sa, adolescenta a fost creditată drept Vivienne Jolie, nu Vivienne Jolie-Pitt.

În august același an, revista Essence a publicat un videoclip în care Zahara, studentă la Spellman College și membră a unei sororități, s-a prezentat astfel: „Numele meu este Zahara Marley Jolie. Și am ajuns tocmai din Golden State în orașul îngerilor: Los Angeles, California.”

În aceeași lună, People a confirmat că Shiloh, născută Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, și-a schimbat legal numele în Shiloh Jolie la scurt timp după ce a împlinit 18 ani. Conform procedurii din California, cererea de schimbare a numelui a trebuit publicată într-un ziar, iar Shiloh a făcut acest lucru în Los Angeles Times.

Deși schimbarea numelui lui Shiloh este oficială, nu este clar dacă ceilalți frați au urmat o procedură legală similară.

Avocatul lui Shiloh declara la momentul respectiv că ea „a luat o decizie independentă și importantă în urma unor evenimente dureroase.” Schimbările de nume vin după ani de relatări despre tensiunile dintre copii și Brad Pitt, apărute în urma despărțirii conflictuale dintre actor și Angelina Jolie în 2016, după doi ani de căsnicie și peste un deceniu de relație. Divorțul a fost finalizat la sfârșitul anului 2024, după o lungă bătălie juridică.

Anul trecut, o sursă a declarat pentru People că decizia lui Shiloh l-a afectat pe Brad Pitt.

„Știe că Shiloh a renunțat la numele lui de familie. Faptul că i se amintește că și-a pierdut copiii nu este, desigur, ușor pentru Brad. Își iubește copiii și îi duce dorul.”

