Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită: „Va rămâne un secret”

Corina Caragea preferă să își țină viața personală departe de ochii publicului. Însă, recent, a răspuns câtorva curiozități din partea fanilor.

Corina Caragea, răspuns după ce a fost întrebată dacă e căsătorită

Corina Caragea a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde fanii i-au adresat tot felul de curiozități. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a fost întrebată direct dacă este căsătorită. Vedeta nu a ocolit subiectul, ba chiar l-a abordat, însă a ținut să precizeze că își dorește să mențină discreția. Despre Corina Caragea se speculează că ar forma un cuplu cu Robert Pongracz, fostul vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Prezentatoarea TV nu a confirmat acest lucru, cu toate că au fost surprinși în public în ipostaze romantice.

„Ce întrebare personală și câte întrebări de genul acesta am primit. Hmm, asta va rămâne un secret, pentru că știți că mie nu îmi place să îmi povestesc viața personală pe Internet, să postez ceva de genul acesta. Pentru că vreau să protejez, vreau să am ceva al meu și numai al meu. Persoanele pe care le iubesc și la care țin foarte, foarte mult cred că trebuie să fie protejate de expunerea publică. Sper să îmi respectați dorința!”, a spus Corina Caragea pe Instagram.

Ce dezvăluia Corina Caragea în trecut despre căsătorie

Corina Caragea a dezvăluit acum ceva timp că nu a văzut căsătoria drept o realizare până acum, motiv pentru care nu s-a grăbit să ajungă în fața altarului.

„Eu mă gândesc de 7 ori înainte să fac orice. Pentru că rămân apoi fidelă deciziei, nu mă arunc cu capul înainte și nu plec așa ușor la primul obstacol. Cred că dragoste fără căsătorie poate exista. Și cu și fără. Dar căsătorie fără dragoste… este ceva foarte trist și, din păcate, des întâlnit. Căsătoria nu este pentru mine în categoria realizări. În timpurile noastre, cred că este decizia fiecăruia dacă are acele acte sau nu și nimeni nu îl poate judeca”, a declarat Corina Caragea, potrivit viva.ro.

Au circulat mai multe speculații cu privire la o posibilă căsătorie, dar Corina Caragea a fost extrem de discretă în privința acestui subiect, exprimându-și dorința de a păstra viața sa personală departe de atenția publicului.

„Rezistența în fața speculațiilor face parte din fișa postului. Așa e când ai o meserie expusă public și tu nu vrei să îti expui și viața privată. Există o diferență între ele și eu țin cont. Așa că tot ce ține de viața mea personală păstrez deoparte, pentru că o valorez și o respect. Sunt destui care își vând nunțile, botezurile și divorțurile pentru bani sau celebritate, așa că publicul are destulă ‘marfă”, a mai mărturisit Corina Caragea.

Ce spune Corina Caragea despre dorința de a deveni mamă

Totodată, Corina Caragea a declarat că nu este pregătită să ia rolul de mamă. Prezentatoarea de la PRO TV a precizat că, momentan, are alte priorități, iar nimic nu se poate compara cu responsabilitatea de a avea un copil.

„Când o să fiu pregătită, o să fac un copil. Acum am alte priorități. Cred că este cea mai grea meserie din lume și nimic nu te poate pregăti, de fapt. Dar poți măcar să iei decizia având capul pe umeri. Eu nu consider că ești ‘împlinit atunci când te-ai măritat (chiar, de ce nu se pune această presiune și pe bărbați?) și nici când ai făcut un copil. Rolul unui părinte este să îl ghideze pe copil prin viață, nu să îl aducă pe lume ca să îl împlinească pe el, părintele, pe familia lui, publicul sau vecinii, nici să îi aducă un pahar de apă la bătrânețe și nici să întruchipeze ceea ce el nu a reușit să facă în viață.”

Citește și:

Jennifer Garner, declarație rară despre fostul său soț, Ben Affleck: „Este util să știi că timpul va merge mai departe și…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro