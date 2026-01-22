Corina Caragea, cucerită de Patagonia. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini splendide din vacanță: „La capătul lumii…”

Corina Caragea a fost încântată de timpul pe care l-a petrecut în Patagonia. Prezentatoarea de la PRO TV a împărtășit cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare mai multe superbe cu peisajele minunate și fermecătoare.

Corina Caragea, imagini din Patagonia

Pe contul ei de Instagram, Corina Caragea a dezvăluit o parte din impresiile pe care i le-a lăsat Patagonia. Această regiune este situată la baza Americii de Sud și se întinde pe partea inferioară a Argentinei și Chile. Pe partea chiliană, începe în regiunea Araucanía, extinzându-se până la extremitatea sudică a țării, iar pe partea argentiniană, începe în provincia Rio Negro și continuă până în Tierra Del Fuego.

„Undeva foarteee departe, în Patagonia.” Era expresia pe care o foloseam fără să știu prea multe, doar că e ceva la capătul lumii, dar acum chiar acolo am fost. Patagonia nu e despre „unde”, ci despre „cum te face să te simți.” Munții dramatici, care par prea mari ca să fie reali, ghețari impunători, lacuri de un albastru ireal, câmpii aparent infinite, liniștea care te face să crezi că deranjezi. Patagonia nu mi s-a părut o destinație „comodă”. Distanțele sunt mari, vremea e imprevizibilă, iar natura dictează ritmul. Dar exact asta o face specială. Peisajul se schimbă constant: într-o zi e soare puternic, în următoarea vânt tăios. Tocmai asta îi dă personalitate. Aici natura nu e decor. E personajul principal.

Aici nu am fost pentru lux, ca în Bora Bora, ci pentru senzația de libertate și pentru sentimentul că ești mic în fața naturii.„

Corina Caragea a fost uimită de Patagonia și în special de natura spectaculoasă pe care a întâlnit-o în această regiune.

„Patagonia și Țara de Foc sunt locurile care mi-au adus aminte de romanele lui Jules Verne și de Toate pânzele sus, dar trăite pe pielea mea, nu citite.

Vântul, marea, liniștea aceea care te face să te oprești și să asculți.

La capătul lumii înțelegi că aventura nu e despre cât de departe ajungi, ci despre ce se schimbă în tine.”

Corina Caragea are un oraș preferat în Europa

Dacă tot e pasionată de vacanțe, prezentatoarea de la PRO TV are și un cont separat în social media unde documentează escapadele ei prin lume. Până acum, vedeta a ajuns într-o mulțime de destinații de vacanță și de fiecare dată își încântă urmăritorii cu imagini fabuloase din călătoriile ei. Corina Caragea a dezvăluit că s-ar muta oricând în orașul cu deschidere la mare și unde găsește cel mai bun tapas.

„Din Europa, Barcelona cred că este orașul perfect, are de toate: climă bună, gastronomie, arhitectură, muzică, oameni relaxați și frumoși, mare, munte, este locul în care m-aș muta mâine. Spania este țara mea preferată. Pe alt continent, Bali și Hawaii sunt locurile în care m-aș întoarce oricând, deși sunt extrem de departe. Pentru relief spectaculos, natură, oameni minunați, mâncare bună”, a spus Corina Caragea pentru Libertatea.

