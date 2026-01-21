Brooklyn Beckham, reacții negative după ce și-a criticat familia pe rețelele sociale. Cu ce acuzații se confruntă

Brooklyn Beckham a fost aspru criticat de internauți după ce a dezvăluit detalii uluitoare despre familia sa.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Brooklyn Beckham, reacții negative după ce și-a criticat familia pe rețelele sociale. Cu ce acuzații se confruntă

Brooklyn Beckham se află în mijlocul unui val uriaș de critici, după ce și-a atacat public părinții într-un mesaj dur, în care a vorbit deschis pentru prima dată despre conflictul care mocnește în familia sa.

Brooklyn Beckham a publicat pe Instagram un mesaj amplu, întins pe șase pagini, în care a declarat că nu își dorește o împăcare cu familia și că, „pentru prima dată în viața mea”, a ales să se apere și să își spună propria versiune.

Fără să se menajeze, Brooklyn Beckham a afirmat că a fost „controlat de părinți care pun promovarea publică mai presus de orice” și că, după ce s-a căsătorit cu Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, a găsit în sfârșit „liniște și ușurare”, după ani în care s-a confruntat cu anxietate severă. El a susținut că Victoria și David Beckham ar fi încercat fără încetare să-i distrugă relația cu moștenitoarea miliardară, acuzând-o pe mama sa că a renunțat în ultimul moment la realizarea rochiei de mireasă și că i-ar fi „deturnat” chiar și dansul mirilor.

Brooklyn Beckham, aspru criticat pe internet

În ciuda acuzațiilor explozive, reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară, iar mulți l-au catalogat drept „un copil răsfățat” care „nu a muncit nicio zi în viața lui” și care își datorează totul numelui Beckham.

Pe platforma X, comentariile au fost extrem de dure: „Brooklyn Beckham n-a muncit o zi din viața lui. Un copil răsfățat, faimos doar pentru nume, care pozează acum în victimă. Dacă nu era numele, erai irelevant.” Alții au scris: „Singurul motiv pentru care cineva a auzit de Brooklyn Beckham este faima lui David și Victoria. Nu poți folosi celebritatea primită de la ei ca să îi ataci public. Fă-o în privat.” Un alt comentariu ironiza situația: „Brooklyn Beckham se însoară cu fiica unui miliardar și se ceartă cu familia din cauza unei rochii la o nuntă de milioane… niveluri absurde de deconectare de la realitate.”

În mesajul său, Brooklyn a lansat acuzații și la adresa tatălui său, afirmând că s-a aflat în Marea Britanie pentru aniversarea de 50 de ani a lui David Beckham, dar că încercările repetate de a-l vedea înainte de eveniment au fost ignorate. Potrivit lui, când întâlnirea a fost acceptată, condiția a fost ca Nicola Peltz să nu participe.

„Am tăcut ani de zile și am făcut tot posibilul ca aceste lucruri să rămână private”, a scris Brooklyn. „Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mi doar opțiunea de a vorbi singur și de a spune adevărul despre o parte dintre minciunile publicate.”

El a mai spus:

Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața, părinții mei au controlat narațiunea din presă despre familia noastră. Postările de fațadă, evenimentele de familie și relațiile neautentice au fost o constantă a lumii în care m-am născut. Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a planta minciuni în presă, de multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra imaginea. Dar eu cred că adevărul iese întotdeauna la iveală.”

Brooklyn Beckham a revenit apoi asupra nunții sale cu Nicola, susținând că părinții lui ar fi încercat în repetate rânduri să le saboteze relația. El a afirmat că Victoria Beckham ar fi renunțat „în ultimul moment” la rochia de mireasă, deși Nicola Peltz era entuziasmată să îi poarte creația, obligând-o să caute urgent o alternativă.

De asemenea, Brooklyn Beckham a spus că, în săptămânile dinaintea nunții, ar fi fost presat și chiar „mituit” să cedeze drepturile asupra propriului nume, lucru care i-ar fi afectat pe el, pe soția lui și eventualii copii. Potrivit lui, refuzul de a semna înainte de nuntă ar fi tensionat definitiv relația cu părinții săi.

El a mai povestit că, în timpul organizării nunții, mama sa l-ar fi numit „malefic” pentru că el și Nicola au ales să își așeze bunicile la masa lor. În plus, în seara de dinaintea ceremoniei, membri ai familiei i-ar fi spus că Nicola „nu este sânge” și „nu este familie”.

Brooklyn Beckham susține că, din momentul în care a început să se apere, a fost ținta unor atacuri constante, atât în privat, cât și în public, și că inclusiv frații lui ar fi fost încurajați să îl atace online, înainte de a-l bloca pe rețelele sociale.

Anterior, fratele său, Cruz, afirmase că nu familia l-a blocat pe Brooklyn, ci invers: „Părinții mei nu și-ar șterge niciodată fiul (de pe Instagram n.red.). Să spunem lucrurilor pe nume. Ne-am trezit blocați… și eu la fel.”

Brooklyn Beckham a vorbit și despre dansul mirilor, despre care spune că i-a fost „furat” de mama sa. El a mărturisit că s-a simțit „extrem de incomod și umilit”, motiv pentru care el și Nicola au decis să își reînnoiască jurămintele la trei ani de la nuntă.

La ceremonia de reînnoire a jurămintelor, organizată pe 2 august, în Westchester County, New York, nu a fost prezent niciun membru al familiei Beckham.

Citește și:
Bella Hadid critică public casa Dolce & Gabbana pentru „ani de rasism, sexism, intoleranță și xenofobie'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Soția lui Horia Brenciu a împlinit 57 de ani. Ce mesaj a transmis artistul pentru Alice Dumitrescu: "Peste 30 ani de prietenie"
People
Soția lui Horia Brenciu a împlinit 57 de ani. Ce mesaj a transmis artistul pentru Alice Dumitrescu: "Peste 30 ani de prietenie"
Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului
People
Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului
Răspunsul pertinent dat de Cristina Ciobănașu celor care o întreabă când se căsătorește și face un copil: "Exemple prin care poți răni o femeie..."
People
Răspunsul pertinent dat de Cristina Ciobănașu celor care o întreabă când se căsătorește și face un copil: "Exemple prin care poți răni o femeie..."
Care este, de fapt, relația dintre Megan Fox și Machine Gun Kelly? Cei doi au devenit părinți anul trecut
People
Care este, de fapt, relația dintre Megan Fox și Machine Gun Kelly? Cei doi au devenit părinți anul trecut
Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-au mutat temporar în Thailanda. Cât plătesc pentru traiul lor
People
Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-au mutat temporar în Thailanda. Cât plătesc pentru traiul lor
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție rară împreună. Celebrul cuplu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos
People
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție rară împreună. Celebrul cuplu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos
Libertatea
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu ziua de naștere. Monica Gabor a fost alături de fiica ei: „Cea mai mare bucurie a mea”
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu ziua de naștere. Monica Gabor a fost alături de fiica ei: „Cea mai mare bucurie a mea”
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Ego.ro
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni și acum le-a spus tuturor dieta cu care a reușit să scape de kilogramele în plus. Cum a reușit să aibă silueta mult dorită, la 50 de ani
Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni și acum le-a spus tuturor dieta cu care a reușit să scape de kilogramele în plus. Cum a reușit să aibă silueta mult dorită, la 50 de ani
catine.ro
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Mai multe din people
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cine i-a însoțit
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cine i-a însoțit
People

Mario Fresh și partenera lui, Miruna Gavrilă, se bucură de zile însorite pe plajele din Bali.

+ Mai multe
David Beckham rupe tăcerea după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn: "Trebuie să îi lași să facă și greșeli"
David Beckham rupe tăcerea după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn: "Trebuie să îi lași să facă și greșeli"
People

După acuzațiile publice ale lui Brooklyn, David Beckham reacționează pentru prima dată, vorbind despre familie, greșeli și presiunea expunerii publice.

+ Mai multe
Fiul lui Paris Hilton a împlinit 3 ani. Vedeta a dezvăluit imagini de colecție cu Phoenix
Fiul lui Paris Hilton a împlinit 3 ani. Vedeta a dezvăluit imagini de colecție cu Phoenix
People

Paris Hilton a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei, Phoenix, de ziua sa de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC