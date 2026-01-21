Fiul lui Paris Hilton a împlinit 3 ani. Vedeta a dezvăluit imagini de colecție cu Phoenix

Paris Hilton a postat pe Instagram o serie de imagini adorabile cu fiul ei, Phoenix, pentru a sărbători împlinirea vârstei de 3 ani. În mesajul atașat fotografiilor, vedeta a dezvăluit cât de mult înseamnă acest moment pentru ea și cât de mândră este de micuțul ei.

Paris Hilton, urare emoționantă pentru Phoenix

Paris Hilton a transmis un mesaj plin de dragoste pentru fiul ei:

„Nu îmi vine să cred că Phoenix, copilul meu, are 3 ani. Baby P, să te văd crescând într-un băiețel atât de blând, plin de viață, creativ și curios a fost una dintre cele mai incredibile experiențe. Îmi place să îți văd pasiunea pentru muzică, fotografie, mașini, animale și artă, dar mai ales modul în care îți iubești surioara mai mică, London. Mulțumesc că mă faci o mamă atât de fericită și inspirată, îngerul meu drag.”

Phoenix, pe numele său complet Phoenix Barron Hilton Reum, este primul copil al cuplului format din Paris Hilton și soțul ei, antreprenorul Carter Reum. Phoenix s‑a născut la începutul anului 2023, prin intermediul unei mame surogat, după ce Paris și Carter s‑au căsătorit în 2021, într‑o ceremonie de poveste organizată în Los Angeles.

Cum i s-a schimbat viață după ce a devenit mamă

Familia lui Paris Hilton s‑a mărit în noiembrie 2023, când a venit pe lume și fiica lor, London Marilyn Hilton Reum. Vedeta și Carter Reum au ales să împărtășească cu fanii vestea venirii pe lume a ambilor copii prin intermediul unei mame surogat și au fost deschiși în a arăta fragmente din viața lor de familie pe rețelele sociale.

Viața de mamă a transformat complet imaginea publică a lui Paris Hilton, care a fost cunoscută anterior pentru stilul ei glamorous, petrecerile extravagante și rolul iconic din reality show‑ul The Simple Life. În ultimii ani, ea a îmbrățișat pe deplin rolul de părinte și împărtășește adesea momente dragi alături de copiii săi, fie că este vorba de activități de zi cu zi, călătorii sau zile speciale ca aniversările.

De exemplu, Paris Hilton a publicat recent și alte imagini cu Phoenix și cu fiica lor în noua lor locuință impresionantă din Los Angeles, unde întreaga familie se bucură de timpul petrecut împreună, iar Phoenix a apărut în ipostaze jucăușe și afectuoase.

Pe parcursul primilor ani de viață ai lui Phoenix, Paris a împărtășit și alte momente speciale, de la clipuri cu el dansând la petreceri cu tematică pentru copii, până la imaginile în care acesta se bucură de activități simple alături de mama sa. Fanii au reacționat cu entuziasm la fiecare postare, subliniind cât de drăgălaș și plin de energie pare băiețelul.

În ultima perioadă, Paris a și comentat criticile la adresa modului în care își arată familia pe rețelele sociale. Ea a spus că a încercat întotdeauna să creeze un mediu bazat pe dragoste, respect și acceptare, și că este dezamăgită când oamenii fac comentarii negative despre copiii ei, subliniind că Phoenix este „perfect sănătos, adorabil și angelic.”

Foto: Arhiva ELLE

