Paris Hilton, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. London a împlinit 2 ani: „Ești fetița la care am visat mereu”

Recent, Paris Hilton a împărtășit pe Instagram o serie de fotografii emoționante cu ocazia aniversării fiicei sale, London Marilyn, care a împlinit doi ani. Într-una dintre imagini, vedeta apare întinsă pe o grămadă de perne și pături, zâmbind fericită alături de micuță.

Paris Hilton, imagini de ziua fiicei sale

London a fost adorabilă îmbrăcată într-o rochie roz cu o fundă asortată, în timp ce privește zâmbitoare spre cameră. În alte fotografii, mama și fiica se distrează împreună în fața avionului privat al lui Hilton, se îmbrățișează pe un iaht, meșteresc alături de fratele mai mare al lui London, Phoenix Barron, de 2 ani și jumătate, și privesc apusul împreună.

„La mulți ani de aniversarea de 2 ani, frumoasei mele fiice, London. Ești fetița la care am visat mereu. Dulce, blândă și plină de strălucire. M-ai schimbat în toate modurile posibile și mi-ai umplut inima cu atâta dragoste. Fiecare zi alături de tine e pură magie”, a scris Paris Hilton în descrierea postării.

Vedeta a adăugat:

„Este atât de special că te-ai născut pe 11/11, aceeași zi în care tatăl tău și cu mine ne-am căsătorit. 11:11 a fost mereu numărul meu norocos, un simbol al iubirii, norocului și noilor începuturi, și inspirația din spatele brandului meu @11.11media. Nu-mi vine să cred că ai deja doi ani. Abia aștept să văd ce persoană minunată vei deveni, și, în sfârșit, să am cu cine împărți dressingul. Ești lumea mea, razele mele de soare, mica mea prințesă. Te iubesc la nesfârșit #SlivingMom”, a încheiat ea emoționată.

Paris Hilton își crește cei doi copii, London și Phoenix, alături de soțul ei, Carter Reum.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în septembrie, Paris a povestit mândră despre legătura strânsă dintre cei doi copii: „Sunt cei mai buni prieteni”, a spus ea, adăugând că micuții sunt „de nedespărțit' și „mereu împreună”.

„Par că sunt gemeni”, a continuat Hilton. „E cel mai drăguț lucru din lume. E ca și cum ar avea un prieten pe viață încă de la început.”

Dezvăluiri despre maternitate

Paris Hilton a împărtășit un moment personal și emoționant pe rețelele sociale, vorbind despre bucuria pe care maternitatea i-a adus-o. Vedeta a publicat un videoclip pe Instagram în care rememorează primele luni din viața copiilor săi, Phoenix și London, și reflectă asupra modului în care timpul pare să treacă cu o viteză amețitoare.

Paris Hilton a devenit mamă pentru prima dată în 2023, iar în prezent se bucură de viața de familie alături de soțul ei, Carter Reum, și cei doi copii ai lor: Phoenix și London. Clipul publicat pe 17 iulie este o compilație de imagini recente, dar și înregistrări mai vechi, în care apar toți patru în momente tandre și intime.

Paris Hilton a marcat tranziția între cadrele recente și cele din trecut printr-un mesaj scris pe ecran: „Cum cred ei că îi văd eu…”, urmat de imagini din primele luni de viață ale copiilor. Clipul se încheie cu mesajul: „Cum îi voi vedea eu mereu”, pe fundalul melodiei Landslide a trupei Fleetwood Mac, în interpretarea lui Elijah Woods.

