Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi: „Am fost onorată”

Paris Hilton a publicat imagini din timpul vizitei sale în România, alături de UNICEF.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi: "Am fost onorată"

Paris Hilton s-a aflat recent în România, unde a participat la un proiect desfășurat împreună cu UNICEF, axat pe sprijinirea copiilor vulnerabili. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram câteva imagini emoționante alături de copii români, însoțite de un mesaj în care a vorbit despre experiența sa.

Paris Hilton, alături de UNICEF România

La începutul verii, Paris Hilton a ajuns în România cu ocazia festivalului „IntenCity” din Craiova, unde a fost invitată specială. Cu toate acestea, vedeta a ajuns cu o zi înainte de concertul ei, iar motivul a fost unul caritabil. Alături de UNICEF România, Paris Hilton a vizitat mai multe familii nevoiașe de la noi și s-a implicat activ în îngrijirea copiilor.

„Una dintre cele mai semnificative părți ale călătoriei mele în România a fost să văd munca puternică pe care o face @UNICEF pentru a proteja și a sprijini copiii vulnerabili ❤️. De la eliminarea îngrijirii instituționalizate până la extinderea serviciilor comunitare, @UNICEFRomania transformă vieți, iar eu am fost onorată să învăț direct de la copiii, familiile și îngrijitorii care fac această schimbare posibilă ✨. Mulțumesc, UNICEF, pentru că mi-ai arătat cum arată speranța reală și pentru că m-ai invitat să văd această muncă în acțiune 🙏. Cu ajutorul vostru, UNICEF poate să se asigure că fiecare copil crește în grija iubitoare a unei familii 💗. Găsiți linkul în bio pentru a afla mai multe și pentru a dona 🥰”, a scris Paris Hilton.

Mesajul ei a fost însoțit de hashtag-urile #SlivingForACause, #UNICEF și #1111Impact, semn că vedeta își folosește influența globală pentru a aduce atenția asupra cauzelor sociale importante.

Artista a fost invitată la IntenCity Craiova

Prezentă în Craiova cu ocazia unui festival de muzică, unde a mixat în fața unui public numeros, Paris Hilton a atras admirația nu doar prin show-ul său, ci și prin atitudinea deschisă față de public și alegerea vestimentară rafinată.

„A făcut un show extraordinar. Este o super profesionistă, cu o prestanță și o prezență extraordinară. Este o tipă extrem de populară. A coborât, după spectacol, în mulțime și a făcut poze cu fanii. A făcut poze cu toată lumea care și-a dorit acest lucru, în drumul ei de la cabină până la scenă, fără să spună că este obosită, transpirată etc. Deși putea să poarte o ținută extravagantă, a ales o ținută frumoasă, sparkling, dar în același timp reținută, fără să arate foarte mult. Arată foarte bine pentru vârsta ei! În tot timpul liber a avut grijă de copiii ei, i-a plimbat prin Craiova și a fost foarte încântată de Craiova.”, a povestit Cătălin Botezatu pentru Spynews.ro.

Pe lângă interacțiunile calde cu publicul, vedeta americană a surprins organizatorii venind în România cu o zi mai devreme pentru a se implica într-o acțiune caritabilă. Fără camere, fără comunicate de presă și fără sprijin local, Paris Hilton a ales să ajute zece familii aflate în dificultate, identificându-le singură.

„Ce am apreciat foarte tare este faptul că a venit cu o zi mai devreme și a făcut niște acțiuni caritabile pe cont propriu. A ajutat zece familii din Craiova, acțiune la care nimeni nu se aștepta. A fost un research personal, dacă puteți crede. Ea este cunoscută pe plan mondial pentru acțiunile caritabile pe care le face, și pe care nu le face neapărat la vedere, nu sunt pentru show. A fost un gest foarte frumos din partea ei, a venit în liniște, fără tam-tam, a plecat la fel și nu a luat legătura cu nimeni din România care să o ajute în găsirea familiilor, ci a căutat singură.”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Citește și:
Ce părere are Ana Bodea despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ea și partenerul ei, Valentin Butnaru: „O conexiune atât de specială'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă purtată de Alina Eremia la nuntă și ce ținute au ales vedetele
People
Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă purtată de Alina Eremia la nuntă și ce ținute au ales vedetele
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: "A fost multă liniște"
People
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: "A fost multă liniște"
Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: "Am plâns de fericire"
People
Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: "Am plâns de fericire"
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu
People
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu
Cine e cea mai bogată actriță de la Hollywood - și probabil nu ai auzit de ea până acum
People
Cine e cea mai bogată actriță de la Hollywood - și probabil nu ai auzit de ea până acum
Ce noutăți aduce sezonul 10 al emisiunii Masterchef România: provocări intense și un premiu consistent
People
Ce noutăți aduce sezonul 10 al emisiunii Masterchef România: provocări intense și un premiu consistent
Libertatea
Cum a apărut Elena Udrea la munte alături de Adrian Alexandrov și fiica lor. „Eva si Igor, care ne-a apărat de urs. Este puternic”
Cum a apărut Elena Udrea la munte alături de Adrian Alexandrov și fiica lor. „Eva si Igor, care ne-a apărat de urs. Este puternic”
Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce alimente consumă pentru a se menține în formă. „Am golit frigiderul”
Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Ce alimente consumă pentru a se menține în formă. „Am golit frigiderul”
Motivul pentru care Cătălin Botezatu s-a despărțit de Nicolle Fota. „Nu am timp să cresc copii. Diferența de vârstă contează”
Motivul pentru care Cătălin Botezatu s-a despărțit de Nicolle Fota. „Nu am timp să cresc copii. Diferența de vârstă contează”
Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare
Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Ce schimbată e! Într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Ce schimbată e! Într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
catine.ro
5 plante perene pe care nu e recomandat să le cultivi în ghivece, potrivit experților în grădinărit
5 plante perene pe care nu e recomandat să le cultivi în ghivece, potrivit experților în grădinărit
Horoscopul zilei de 19 august 2025. Berbecii ies din zona de confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 august 2025. Berbecii ies din zona de confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 18 august – 24 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 18 august – 24 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Motivul pentru care Matthew McConaughey a pierdut rolul principal din Titanic. Ce i-a cerut regizorul filmului să facă
Motivul pentru care Matthew McConaughey a pierdut rolul principal din Titanic. Ce i-a cerut regizorul filmului să facă
Mai multe din people
Donald Trump, invitație surprinzătoare pentru Emma Thompson chiar în ziua în care actrița a divorțat: „Mi-ar plăcea să vii…”
Donald Trump, invitație surprinzătoare pentru Emma Thompson chiar în ziua în care actrița a divorțat: „Mi-ar plăcea să vii…”
People

Donald Trump i-a făcut o invitație neașteptată Emmei Thompson în ziua în care aceasta a divorțat de actorul Kenneth Branagh

+ Mai multe
Radu Ștefan Bănică, confesiuni despre cum a fost să crească într-o familie faimoasă: "Nu m-a pregătit nimeni..."
Radu Ștefan Bănică, confesiuni despre cum a fost să crească într-o familie faimoasă: "Nu m-a pregătit nimeni..."
People

Radu Ștefan Bănică și-a deschis sufletul și a vorbit despre cum a fost să crească într-o familie faimoasă.

+ Mai multe
Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore și cum a ajuns la Hollywood. Puțini fani cunosc aceste detalii inedite
Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore și cum a ajuns la Hollywood. Puțini fani cunosc aceste detalii inedite
People

Actrița Demi Moore, câștigătoare a Globului de Aur pentru rolul său din filmul The Substance, nu s-a născut cu numele care a făcut-o celebră.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC