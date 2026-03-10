Cele 5 zodii care vor trece printr-o despărțire în 2026

Astrele arată că aceste zodii vor avea parte de o dezamăgire din punct de vedere sentimental în anul 2026.

Cele 5 zodii care vor trece printr-o despărțire în 2026

Semnele zodiacale din lista de mai jos au cele mai mari șanse ca în 2026 să treacă printr-o despărțire, chiar dacă asta va însemna că vor dezamăgi pe cineva. 

Vărsător

În 2026, Vărsătorii vor vrea ca o perioadă să stea singuri și să își reevalueze gândurile și prioritățile. Ceea ce înseamnă că vor lua decizia de a pune capăt unei relații în care oricum nu se mai simțeau la fel de implicați și împliniți.

Scorpion

În relațiile amoroase, Scorpionii iubesc cu foarte multă pasiune și sunt implicați în totalitate. Însă, chiar și de la cele mai mici semnale că relația nu mai funcționează, au tendința de a se îndepărta încet. Vor simți nevoia de a face o schimbare în viața lor, așa că, nu este de mirare că vor experimenta o despărțire în 2026.

Taur

Taurii vor trece printr-o dezamăgire în anul 2026 din punct de vedere amoros. Vor afla că au fost trădați în cel mai neașteptat mod și, din cauza asta, vor acționa în consecință și se vor despărți de acea persoană. Nu își doresc să aibă alături o persoană care le-a trădat încrederea și nici nu sunt deschiși să treacă peste infidelitate.

Leu

Leii vor experimenta o serie de schimbări majore în ceea ce privește viața lor sentimentală. Simt nevoia de a trece printr-o trasformare radicală, iar asta înseamnă și că vor să ia o pauză sau chiar să se despartă de persoana cu care sunt într-o relație. Nu se mai regăsesc în acea poveste de dragoste și nu vor să rămână lângă cineva dacă nu se mai simt fericiți.

Pești

Peștii au șanse foarte mari ca în 2026 să treacă printr-o despărțire. Relația în care se află în prezent este deja fragilă și pe punctul de a se sfârși din cauza nesiguranțelor pe care le au în persoana pe care o iubesc. Nu mai sunt la fel de îndrăgostiți ca la început și nici nu mai au aceeași motivație să lupte pentru acea relație.

Foto: PR

