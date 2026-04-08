Campanie de susținere a copiilor internați în secțiile de oncopediatrie din România

O campanie de susținere a programului MagiCARE, desfășurat de Asociația Magic, este cel mai recent demers al Fundației Ringier. Prin intermediul acestui parteneriat, Fundația susține întreținerea serviciilor oferite de MagiCARE, un program complex care răspunde nevoilor reale ale copiilor internați în secțiile de oncopediatrie din România.

Proiectul oferă pachete săptămânale în spitale, consiliere psihologică pentru copii și părinți pe parcursul tratamentelor, terapii de recuperare după externare, transport gratuit acasă – spital – acasă, precum și sprijin pentru asigurarea medicamentelor necesare.

Campania invită publicul să se alăture acestei inițiative printr-un gest simplu: trimiterea unui SMS cu textul SUPORT, la numărul 8835, care activează o donație recurentă de 5 euro/lună, contribuind astfel direct la continuitatea serviciilor MagiCARE.

În anul 2025, impactul programului MagiCARE a fost semnificativ:

– 3.984 de copii și părinți au beneficiat de transport gratuit și în siguranță la spital și înapoi acasă (529.552 de kilometri parcurși de voluntarii Magic șoferi de suflet);

– 4.747 de pachete MagiCARE și 2.148 de ședințe de suport psihologic, pentru copiii și părinții internați în secțiile de oncopediatrie;

– 2.134 de ședințe de terapii diverse (kinetoterapie, logopedie, hipoterapie, psihoterapie, art terapie etc) pentru copii, după externare.

„Impactul proiectului MagiCARE e în fiecare copil care ajunge la tratament la timp și în siguranță. În fiecare copil care se luminează când ne vede intrând pe ușa salonului de spital cu pachetele MagiCARE. În fiecare părinte mai încrezător după ședințele de psihoterapie sau răsuflând ușurat că nu mai trebuie să își facă griji că nu are bani pentru un medicament sau o terapie. În copiii care au învins boala și, când vârsta le permite, se întorc ca voluntari în Magic. În părinții care revin ca voluntari în Magic. În îmbrățișările și mesajele lor: ‘mulțumim că nu ne-ați lăsat singuri’. Nimic din tot ce facem aici, la Magic, nu ar fi posibil fără ajutorul oamenilor (donatori, voluntari, parteneri, sponsori) care aleg să fie parte din această rețea a binelui. Împreună, formăm o plasă de siguranță pentru mii de copii grav bolnavi din România.

Mulțumim Fundației Ringier, pentru încrederea în misiunea Magic, și tuturor oamenilor care vor sprijini această campanie. Puterea comunității schimbă destine și fiecare mână de ajutor contează – cu cât mai multe, cu atât putem ajuta mai mult.”. a declarat Andreea Nechita, președinta Asociației Magic.

Prin această inițiativă, Fundația Ringier își reafirmă angajamentul de a susține proiecte care produc schimbări reale în comunitate și contribuie la îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în situații vulnerabile. „La Fundația Ringier credem că niciun copil nu trebuie să treacă singur printr-un diagnostic greu. Prin susținerea programului MagiCARE, ne alăturăm unei rețele care oferă sprijin concret și continuu copiilor din oncopediatrie și familiilor lor — de la transport sigur, la suport psihologic și terapii de recuperare. Invităm publicul să fie parte din această solidaritate: un SMS lunar poate însemna o șansă în plus la normalitate.”, a spus Oana Dumitriu, președinta Fundației Ringier.

Despre Fundația Ringier

Fundația Ringier susține de peste un deceniu inițiative care schimbă în mod real viețile copiilor și ale familiilor vulnerabile, investind în proiecte cu impact, transparență și responsabilitate. Misiunea fundației este să transforme solidaritatea în ajutor concret — acolo unde nevoia este urgentă și sprijinul poate face diferența.

Despre Asociația Magic

Asociația Magic este o organizație non-profit, neguvernamentală, înființată în 2014, care sprijină peste 14.000 de familii cu copii grav bolnavi, asigurându-le prin cele 12 programe ale sale o adevărată rețea de mâini de ajutor în lupta cu boala. Detalii despre toate programele Asociației Magic, aici:

www.asociatiamagic.ro

