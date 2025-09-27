„Vocea binelui”, noul proiect video Ringier România care aduce în prim-plan oameni și povești care schimbă vieți, prezentat de Oana Dumitriu

Ringier România aduce în atenția publicului un proiect cu totul special: „Vocea binelui”, o emisiune video cu puternică încărcătură socială, care își propune să inspire și să încurajeze implicarea în cauze esențiale. Show-ul, difuzat lunar, va fi prezentat de Oana Dumitriu, director al Fundației Ringier și o prezență remarcabilă în domeniul responsabilității sociale.

Prima ediție va fi transmisă pe 27 septembrie, de la ora 12:00, și o are ca invitată pe Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului „Gașca Zurli', o voce puternică a bucuriei și a educației prin joacă.

„Vocea binelui’ va aduce în fața publicului povești reale și voci autentice, de la reprezentanți ai organizațiilor care luptă pentru cauze precum sprijinirea copiilor abandonați, provocările mamelor singure sau combaterea violenței domestice. Fiecare episod va aborda o temă diferită, punând accent pe soluții, implicare și speranță.

„Sunt încântată să fiu gazda emisiunii „Vocea binelui'! Pentru mine, această emisiune este o șansă minunată să stau de vorbă cu oameni care pun suflet în tot ceea ce fac, și să aflu secretele din spatele proiectelor care chiar schimbă vieți. Îmi doresc ca, prin fiecare episod, să inspirăm cât mai mulți oameni să se implice în cauze sociale, și să demonstrăm că fiecare gest de bunătate contează”, a declarat Oana Dumitriu.

Oana Dumitriu, femeia care transformă compasiunea în acțiune

Director al Fundației Ringier, Oana Dumitriu coordonează proiecte de responsabilitate socială și dezvoltă parteneriate cu organizații non-profit. Experiența ei vastă în managementul inițiativelor sociale și pasiunea pentru schimbarea reală în comunitate o transformă într-o gazdă ideală pentru acest format.

Fundația Ringier – un pilon al binelui

De-a lungul anilor, Fundația Ringier a sprijinit numeroase cauze umanitare, de la strângeri de fonduri pentru tratamente medicale complexe, până la campanii pentru incluziune socială și sprijinirea copiilor cu afecțiuni grave.

Prin „Vocea binelui”, Ringier România aduce în spațiul public un dialog inspirațional, un reminder că empatia și implicarea pot deveni trenduri care schimbă vieți. Un proiect care, dincolo de ecran, are misiunea de a transforma binele într-o adevărată mișcare socială.

