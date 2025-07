Viața dincolo de faimă: staruri care au vorbit onest despre latura nevăzută a celebrității

Câteva staruri au ales să își expună vulnerabilitățile și fricile care vin odată cu celebritatea și pe care, uneori, publicul le trece cu vederea.

1. Pedro Pascal

Poate că nu mulți sunt cei care își amintesc că Pedro Pascal a jucat în serialul Buffy the Vampire Slayer. Actorul l-a interpretat pe Eddie și a apărut într-un singur episod. Pentru starul din The Last of Us, perioada în care a lucrat la acel serial a fost de ajutor în ceea ce privește problemele financiare pe care le avea și l-a determinat să nu își abandoneze cariera în actorie. „Aveam mai puțin de 7 dolari în cont, iar un cec din Buffy the Vampire Slayer a apărut și mi-a salvat situația și, literalmente, a fost motivul pentru care am putut să rămân în acest rol și să nu renunț”, a recunoscut Pedro Pascal pentru Entertainment Tonight.

2. Sebastian Stan

Sebastian Stan are o poveste fascinantă de viață și este unul dintre starurile remarcabile din industria cinematografică internațională. Actorul american de origine română s-a născut în Constanța și a părăsit România după Revoluția din 1989 alături de mama lui. S-a stabilit în Statele Unite ale Americii, acolo unde și-a consolidat un renume în cinematografie. Cu toate că a jucat în producții importante, acestea nu i-au adus de fiecare dată stabilitatea din punct de vedere financiar. „În 2011, după ce a apărut primul film Captain America, cam o lună mai târziu, am primit un telefon de la managerul meu de afaceri care mi-a spus că mai am o lună la dispoziție să mă gândesc cum voi plăti chiria”, a povestit actorul în 2021 pentru Entertainment Tonight.

3. Rebel Wilson

Bridesmaids este primul film important în care a jucat Rebel Wilson. Cu toate că i-a adus o recunoaștere foarte mare în fața publicului, actrița tot avea frământări legate de starea ei financiară. Rebel Wilson s-a ales după cu mai multe contracte care să îi asigure un echilibru din punct de vedere al banilor, dar până în acel punct tot nu avea încredere. „Acei 3.500 de dolari [pe care i-am primit pentru film] a trebuit apoi să-i plătesc sindicatului ca să mă înscriu. Am pierdut bani, pentru că a trebuit să plătesc ca să merg la premieră, să-mi cumpăr rochie și tot ce aveam de oferit. Deci, am pierdut bani făcând Bridesmaids„, a spus actrița în podcast-ul Diary of a CEO.

4. Mark Ruffalo

Până să își consolideze cariera, actorului Mark Ruffalo i s-au închis multe uși. Deși mergea la foarte multe casting-uri, era refuzat aproape de fiecare dată. Ba chiar a ajuns în punctul în care s-a gândit să renunțe și să aibă o altă profesie, pentru că niciodată nu primea un răspuns afirmativ în urma unei audiții. „Probabil am renunțat de vreo șase ori pe parcursul întregului proces”, a mărturisit actorul la Hot Ones.

5. Margot Robbie

Margot Robbie a ajuns la un nivel de celebritate la care nu se aștepta, iar asta a expus-o, din păcate, și la anume pericole. Actrița a recunoscut într-un interviu pentru The Hollywood Reporter că a fost hărțuită și că a primit amenințări cu moartea. Vedeta a fost nevoită să apeleze la diferite mijloace pentru a fi mereu în siguranță. „Când primești amenințări cu moartea, e înțelept să ai o echipă de securitate pentru a verifica istoricul acelora care le trimit, să se intereseze de posibile acte de violență, pentru că e necesar să știi dacă ai nevoie de gărzi de corp când mergi la anumite evenimente. Fiecare analiză de acest fel, în scopuri de securitate, costă în jur de 2000 de dolari.”

6. Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe a fost sincer în legătură cu lupta sa cu dependența de alcool. Actorul și-a găsit refugiul în alcool din cauza presiunii constante pe care o simțea din care celebrității dobândite cu seria Harry Potter. „M-am chinuit cu adevărat, mai ales la finalul adolescenței, când ieșeam pentru prima dată în locuri și mă simțeam urmărit, în baruri, pub-uri. Și cu cât beam mai mult, cu atât aveam senzația că sunt și mai urmărit”, a spus actorul în emisiunea Off Camera With Sam Jones.

7. Taraji P. Henson

Taraji P. Henson a dorit să puncteze într-un interviu faptul că publicul trebuie să înțeleagă că în spatele succesului unui artist, indiferent de domeniul de activitate, se află o echipă, care trebuie să fie remunerată pentru munca depusă. „Când începi să muncești mult, știi, ai o echipă. Nu facem asta singuri. Faptul că suntem aici sus se datorează unei întregi echipe în spatele nostru. Trebuie să fie plătiți”, a spus actrița pentru SiriusXM.

8. Chris Evans

Rolul Căpitanului America l-a făcut pe Chris Evans să își pună întrebări serioase legate de viitorul său în carieră. Actorul a trebuit să pună în balanță dezavantajele pe care le simțea pe platourile de filmare, cum ar fi anxietatea și lipsa controlului, cu avantajul de a avea un anumit stil de viață și de a-și întreține familia. „Ceva din interiorul meu îmi spunea mereu că mă îndepărtez tot mai mult… că ceva legat de această industrie nu era sănătos”, a mărturisit actorul pentru GQ.

9. Cole Sprouse

Cole Sprouse și fratele său, Dylan, au atins faima prin prisma serialelor de la Disney Channel. Cei doi au devenit cunoscuți de la o vârstă fragedă, ceea ce a lăsat urme adânci în dezvoltarea lor. Cole Sprouse a recunoscut că și-au început cariera atât de devreme din rațiuni ce țin de stabilitate financiară și supraviețuire. „Există două tipuri de copii care încep să joace în industrie: există copiii care aleg asta și există copii ca fratele meu și ca mine, care au trebuit să pună mâncare pe masa unei mame singure”, a spus Cole Sprouse pentru GQ.

10. Brendan Fraser

După o perioadă de ascensiune profesională, Brendan Fraser a dispărut din lumina reflectoarelor. În spatele ușilor închise, actorul trecea prin multe dificultăți, iar despre unele dintre ele publicul nu avea habar. Într-un interviu acordat publicației GQ, Brendan Fraser a detaliat că s-a lăsat purtat de presiunile care vin la pachet cu o viață artistică gestionată de către alte persoane și a recunoscut că a ajuns într-un punct în care nu mai voia deloc acel parcurs. „Pur și simplu simțeam că nu pot face parte din asta. Nu simțeam că aparțin.”

