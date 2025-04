Sebastian Stan, contribuție importantă în filmul unei regizoare din România. Ce a declarat actorul despre proiect: „M-a atins la nivel personal”

Sebastian Stan a acordat recent un interviu, în care a vorbit pe larg despre implicarea sa, în calitate de producător, într-un film al unei regizoare din România.

Încă din anul 2023, publicația Variety anunța că Sebastian Stan va produce debutului în lungmetraj al unei regizoare din România. Este vorba despre Andreea Cristina Borțun, co-fondatoare a Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis și cunoscută pentru When Night Meets Dawn, un scurtmetraj scris și regizat de ea, care a avut premiera mondială în 2021, la Festivalul de Film de la Cannes, în cadrul secțiunii Quinzaine des Réalisateurs. Proiectul este o co-producție România-Franța-Slovenia.

Recent, Sebastian Stan a făcut mărturisiri despre această colaborare care îl aduce mai aproape de originile sale. Actorul american de origine română a căutat vreme de aproximativ 15 ani un scenariu românesc în care să interpreteze un rol și iată că acum se implică într-o manieră diferită în cinematografia din țara noastră. În producerea acestui film, Sebastian Stan se alătură producătoarei Gabi Suciu, coproducătorilor francezi Jean-Laurent Csinidis și Jerome Nunes și coproducătorul sloven Ales Pavlin.

A River’s Gaze, drama regizată de Andreea Cristina Borțun, ne-o aduce în prim-plan pe Lavinia, o mamă singură care încearcă să croiască o viață mai bună pentru ea și fiul ei în vârstă de 13 ani. Cei doi locuiesc într-un sat din România în care nu au parte de foarte multe posibilități materiale. Pe fundalul luptei pentru a asigura un viitor, Lavinia trebuie să fie o mamă prezentă în viața băiatului ei, care se află la granița dintre copilărie și adolescență.

Sebastian Stan a rezonat puternic cu povestea din A River’s Gaze, pentru că și mama lui, Georgeta, l-a crescut singur.

„Îmi doream de foarte multă vreme să joc într-un film românesc. Am încercat și nu s-a întâmplat, dar mi-am dat seama că pot ajuta și în spatele camerei. Scenariul Andreei m-a atins la nivel personal. În centru este această relație foarte specifică, intimă, între o mamă și un fiu care cresc în România în condiții deosebite, care simt că nu se reflectă întotdeauna prea mult în restul lumii. Am avut propria mea călătorie cu mama care a crescut acolo și a părăsit țară. Am simțit că sunt lucruri care mi se par foarte adevărate, iar asta a fost minunat, pentru că m-a stimulat să vreau să mă implic și mai mult pentru a o ajuta să creeze această viziune”, a declarat Sebastian Stan pentru Variety.