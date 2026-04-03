Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri emoționante despre partenera lui, Ioana Văllimărescu: „Am un suflet pereche…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Radu Ștefan Bănică a oferit declarații emoționante despre iubita lui, Ioana Văllimărescu.

Radu Ștefan Bănică, despre partenera lui

Actorul a vorbit cu sinceritate despre relația lor de aproximativ trei ani pe care o are cu Ioana.

„Am un suflet pereche. Momentan, da. Este relația mea de trei ani de zile și este și prima mea relație”, a mărturisit Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!.

Întrebat ce îl atrage cel mai mult la partenera lui, actorul a dezvăluit cu emoție calitățile Ioanei:

„Este o persoană extrem de caldă, este o persoană extrem de optimistă, creativă. Și are o atenție nemaipomenită. Adică ține minte lucruri, se dedică omului și este… E un partener ideal. Ea este tot în domeniul artistic, pictură, desen, grafică. A ilustrat cărți, destul de multe. Încă o carte va mai urma acum de ilustrat. Și acum lucrăm împreună la un proiect pe care vrem să-l lansăm împreună, bazat pe ilustrațiile ei”.

În prezent, actorul poate fi urmărit în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, iar Radu Ștefan Bănică lucrează la ultimul sezon.

„Acum lucrez la ultimul sezon și anul acesta lucrez la mine și mă perfecționez pentru proiectele viitoare”, a adăugat tânărul.

Într-un registru mai relaxat, actorul a glumit și despre cum și-ar intitula un eventual serial Netflix despre viața lui.

„‘Aventura’ sau ‘Aventurile’. Într-adevăr, mulțumesc lui Dumnezeu, viața mea este o aventură. Și în sensul bun și în sensul rău. E ca un joc. Dar na, fiecare are lecțiile lui și le trăim.”

Radu Ștefan Bănică, despre un proiect TV alături de iubita lui

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că este deschis să participe într-un show TV împreună cu iubita lui, Ioana Văllimărescu.

„Nu exclud nimic. Asia Express ar fi o aventură total ieșită din zona mea de confort, dar cred că m-aș descurca. Power Couple… cred că ar fi o experiență interesantă și cu siguranță memorabilă pentru mine și Ioana.”

Cum s-a cunoscut Radu Ștefan Bănică cu iubita lui, Ioana Văllimărescu

Radu Ștefan Bănică povestit recent cum s-a cunoscut cu Ioana Văllimărescu, dar și cum a început, de fapt, relația lor.

„Ne știam de mai înainte, cu vreun an înainte să fim împreună. E o poveste destul de amuzantă. Aveam un prieten care o plăcea, dar îi era rușine să o abordeze, așa că am intrat eu în vorbă cu ea în numele lui. Iar când am mers cu el să o vadă, am cunoscut-o și eu. Nu s-a întâmplat nimic atunci, evident, fiindcă nu mi-am permis, dar am aflat ulterior că nici între ei nu a fost nimic. Și uite că, peste un an, după ce ni s-au tot intersectat drumurile, am ajuns să fim împreună”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!

Artistul a mai dezvăluit că el a fost cel care a făcut primul pas.

„Nu am știut de la început că e fata potrivită pentru mine. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, dar sigur a fost atracție la prima vedere, da. Iar primul pas l-am făcut eu, evident.”

Radu Ștefan Bănică a precizat în trecut că în relația cu Ioana Văllimărescu nu este loc de gelozie.

„Nu există gelozie. Atâta timp cât relația este bazată pe încredere și tot ce trebuie, gelozia nu își are locul. Ești gelos în momentul în care nu ești sigur pe relația ta, după părerea mea”, a spus Radu Ștefan Bănică pentru cancan.ro.

Citește și:

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro