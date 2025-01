Radu Ștefan Bănică, anunț privind afacerile sale. La ce decizie a ajuns artistul: „Nu este ceva ce ne ținea legați acolo”

Radu Ștefan Bănică a ales să urmeze drumul tatălui său celebru, Ștefan Bănică, construindu-și o carieră în muzică și actorie. La doar 20 de ani, pe lângă activitatea artistică, a decis să se lanseze în antreprenoriat, deschizând o cafenea situată într-o zonă centrală a Bucureștiului. Cu toate acestea, planurile sale s-au schimbat, iar actorul a ales să renunțe la afacere pentru a se concentra pe cariera artistică.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru CIAO.ro, Radu Ștefan Bănică a explicat motivele pentru care a renunțat la antreprenoriat, dar a vorbit și despre obiectivele sale pentru anul în curs.

„Știu. S-au întâmplat toate, dar anul trecut, în ianuarie, am vândut tot ce aparținea de mine, pentru că nu mai puteam și actorie și muzică. Pentru mine, focusul principal este în aceste două direcții. Nu mai puteam să mă ocup și acum se ocupă cineva care are tot timpul din lume s-o facă și se dedică și e ce trebuie. (…) Asta nu înseamnă că nu putem pe viitor să deschidem altceva. Nu este ceva ce ne ținea legați acolo și până la urmă tot răul spre bine.”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru CIAO.ro .

După ce a participat la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, unde a format un duo alături de Emilia Popescu, tânărul artist a revenit pe micul ecran la Antena 1. Acesta face parte din distribuția serialului original realizat de Ruxandra Ion, intitulat „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. Personajul pe care îl interpretează, Ducu, este un tânăr care a crescut într-o casă socială, fiind abandonat de familia sa, dar care luptă pentru a-și transforma visurile în realitate.

Pe plan personal, Radu trăiește o poveste de dragoste alături de Ioana Vălimărescu. Totodată, luna aceasta a lansat piesa „Cele două cuvinte”, în colaborare cu Misha Miller, o baladă compusă la începutul anului trecut, marcând astfel un nou pas în cariera sa muzicală.

Radu Ștefan Bănică a vorbit deschis și despre dezamăgirile de care a avut parte în cariera lui.

„Da, cred că am dezamăgiri constant. Profesional, de exemplu, sunt roluri pe care mi le doream, am participat la castinguri, dar nu le am obținut. Nu mă încălzește faptul că primeam ca răspuns: ‘Tu ești cel mai talentat, dar nu te putem alege pe tine’. Așa că am o mică frustrare când vine vorba despre acest capitol, dar așa e în viață. Continui să merg la castinguri, fiindcă nu știi nicio dată de unde sare iepurele și, în plus, e un exercițiu bun”, a mai spus Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!.