Violeta, fiica Andreei Marin, a dezvăluit ce i-a promis fratele ei, Radu Ștefan Bănică: „Am făcut acest plan”

Radu Ștefan este fiul pe care Ștefan Bănică îl are din relația cu Camelia Constantinescu. Tânărul calcă pe urmele celebrului său tată, are o carieră în plină ascensiune atât în muzică, cât și în actorie și este antreprenor. El are o relație extrem de apropiată cu sora lui, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, și de fiecare dată a vorbit cu foarte multă mândrie de ea. În aceeași măsură, și Violeta a menționat că are o legătură aparte cu fratele ei vitreg.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Violeta Bănică a povestit faptul că fratele ei, Radu Ștefan Bănică, i-a făcut o promisiune atunci când erau mai mici legată de viitorul lor, de care își dorește să se țină de cuvânt.

„Dacă aș pleca în străinătate la studii nu aș putea fi însoțită, dar visul este să își țină Ștef promisiunea, că ne vom muta împreună. La 9 ani am făcut acest plan, să mergem în New York împreună, să ne mutăm acolo. Nu știu dacă se va ține de promisiune, dar vedem! Fratele meu tot timpul a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, mai ales pentru că nu mă minte. Nu suport minciuna și tot timpul mi-a zis să fiu la locul meu, dar să fiu eu. Tot timpul am învățat să fiu naturală. El mi-a zis să stau mereu dreaptă, să nu stau cocoșată și mereu mă gândesc la el”, a spus Violeta Bănică pentru Playtech Știri.

Ce sfaturi i-a dat Radu Ștefan Bănică surorii sale

Cu diverse ocazii, Radu Ștefan Bănică și sora sa, Violeta, au fost prezenți împreună la evenimente mondene, au apărut chiar și pe scenă împreună și au acordat interviuri. Dincolo de aceste contexte, cei doi se înțeleg de minune, iar actorul i-a dat o serie de sfaturi de viață surorii sale.

„Îi dau un sfat să fie un pic cumpătată. E la început, nu s-a lovit de ce m-am lovit eu. Să aibă grijă, că nu e o lume atât de roz. Ea e o persoană deșteaptă, tare, puternică, dar e mică. E o fată de 16 ani. Nu știu dacă realizezi la 16 ani că te vede o țară întreagă și îți monitorizează fiecare mișcare, nealegând să faci asta, în cazul ei. Eu mi-am ales un drum public, ea încă nu. Asta i-am zis, să aibă grijă, că nu e ca în filme”, a povestit Radu Ștefan Bănică pentru unica.ro.

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a vorbit despre relația ei cu fratele său, Radu Ștefan Bănică, și despre cum s-a consolidat această legătură în timp.

„Sunt foarte mândră de el. De la 0 la 13 ani noi nu ne cunoșteam, iar de la 13 în sus am devenit cei mai buni prieteni. Cred că ne-am maturizat amândoi și am realizat că ne avem unul pe altul. Ăsta e cel mai important lucru. Suntem așa drăguți”, a declarat Violeta Bănică la WOWnews.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro