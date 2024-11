Laura Cosoi, dezvăluiri inedite despre viața de familie cu patru copii. La ce înțelegere au ajuns actrița și soțul ei: „Am respectat pactul”

Laura Cosoi a devenit în această vară mamă pentru a patra oară, aducând pe lume o fetiță la sfârșitul lunii iulie. Deși viața de mamă a patru copii poate fi solicitantă, actrița și-a reluat rapid activitățile profesionale. În prezent, este implicată în turneul de promovare al filmului „Retreat Vama Veche”.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ajuns să sărbătorească 12 ani de relație, 9 ani de căsătorie și să fie părinții a patru copii. Evoluția lor împreună a fost susținută de promisiunea pe care și-au făcut-o reciproc în fața lui Dumnezeu și de respectul pe care îl au unul față de celălalt.

Într-un interviu acordat recent revistei „Formula AS,” Laura a vorbit despre motivațiile lor profunde de a întemeia o familie numeroasă și despre cum au luat această decizie împreună.

„Aida e copilul-dar. Chiar nu ne mai aşteptam să mai avem un copil, când eu am 42 de ani, iar Cosmin, 48, şi viaţa noastră e destul de tumultuoasă. Pe de altă parte, încă de la începutul relației noastre, Cosmin şi cu mine am făcut un pact cu Dumnezeu: am spus că dacă ne-o va da pe Rita, care a fost prima noastră fetiţă, atunci vom primi toţi copiii care vor mai veni. Prin urmare, în clipa în care am rămas însărcinată cu Aida, deşi a fost o surpriză, am respectat pactul. Iar Aida a apărut într-o perioadă cruntă a vieţii mele: mama era foarte bolnavă, se apropia de sfârșit, dar am apucat totuşi să-i spun că va fi bunică a patra oară. De altfel, eu o simt, cumva, pe Aida, ca pe un dar de la mama: în mine a crescut o viaţă care mi-a dat putere să merg mai departe, în ciuda pierderii ei”, a declarat Laura pentru sursa menționată.