Cu ce probleme de sănătate se confruntă Laura Cosoi. Actrița a povestit totul pe internet: „Nu mă puteam ridica din pat…”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează unul dintre cuplurile solide din showbiz-ul românesc. S-au cunoscut în anul 2003, iar în 2012 și-au început relația. În 2015 s-au căsătorit și se preocupă activ de educația fiicelor lor. Actrița și partenerul ei împărtășesc aceleași valori atunci când vine vorba de felul în care le cresc pe fetele lor.

Laura Cosoi a devenit în urmă cu două luni mamă pentru a patra oară. Vedeta și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună trei fete, pe Rita, Vera și Lara. La începutul luni septembrie, Laura Cosoi și-a botezat cea de-a patra fetiță, pe Aida, iar evenimentul a avut loc în Maramureș, un loc cu o semnificație aparte pentru actriță.

La nici două săptămâni de când a devenit mamă pentru a patra oară, Laura Cosoi a revenit pe platourile de filmare ale emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars, iar acum se pregătește să plece în turneul de promovare al peliculei Retreat Vama Veche, în care interpretează un rol principal.

Actrița a povestit pe rețelele de socializare că se confruntă cu probleme de sănătate, iar din acest motiv a mers la filmări împreună cu fiica ei cea mică.

„Azi a fost o zi așa mai ciudățică după o noapte în care nu am dormit. M-a durut stomacul atât de tare că nu mă puteam ridica din pat. Dar acum sunt ceva mai bine și am ajuns acasă dupa filmarea pe care nu credeam că am să reușesc să o fac. Nu m-am organizat bine ca să îi mai las Aidei provizii acasă așa încât m-a însoțit la filmare. A stat cumințică în cărucior și m-a așteptat. Mâine am o nouă zi plină ochi și tot ce îmi doresc în acest moment este să îmi treacă durerea de stomac ca să pot să mă odihnesc mai bine. Și când mă gândesc cât de superficiali suntem de fapt și apreciem ceva doar când nu mai avem. Luăm starea de bine ca și cum ni se cuvine… daaaar mâine va fi o zi mai bună!”, a povestit actrița.