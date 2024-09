Cum a reușit Laura Cosoi să scape de kilogramele în plus, după cea de-a patra naștere: „Abia acum m-am reapucat”

La nici două luni de când a născut, Laura Cosoi a reușit deja să piardă o parte semnificativă din greutatea acumulată în timpul sarcinii. Deși nu a atins încă greutatea ideală, actrița nu se grăbește să facă acest lucru. Ea alăptează, evită dietele stricte și, recent, a reînceput să facă sport pentru a-și recăpăta forma fizică treptat.

Recent, Laura Cosoi a dezvăluit cum reușește să slăbească la câteva săptămâni după ce a născut. Potrivit actriței, încă nu a ajuns la silueta pe care și-o dorește, însă ține cont de câteva aspecte.

„Mai am burtă. Dar e normal, adică nu mă grăbesc nicăieri, nu am niciun fel de probleme. E normal să am și burtică, am și gușă. E normal să-mi cadă și fața. Am și cearcăne pentru că nu dorm atât de mult. De fapt n-am prea mai dormit de 6 ani încoace.

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a mărturisit că este deranjată uneori de cei care comentează cu privire la alegerea ei de a avea mai mulți copii.

Laura Cosoi a povestit recent că nu s-a gândit niciodată că va avea patru copii.

„Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii. Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: gata, ok, s-a terminat cu trei. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple. În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem. De asta zic că eu am mai zis că nu și a fost și zic acum că nu și cred că nu totuși, pentru că vreau să ajung să îi și cresc. Am avut norocul că am și lucrat, nu m-a întrerupt, n-am pierdut nimic în tot timpul ăsta, am câștigat!”, a mai spus ea pentru sursa citată.