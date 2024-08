Laura Cosoi, dezvăluiri despre cum au aflat fiicele sale că vor avea o soră: „Nu am vrut să las la voia întâmplării”

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a patra oară acum două săptămâni, iar familia ei este cât se poate de încântată. Cele trei fiice ale sale au fost foarte bucuroase de sosirea unui nou membru în familie. Actrița le-a dat vestea într-un mod special, dorind să marcheze acest moment prin imagini inedite.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, trăiesc acum o bucurie imensă în familie. Laura a mărturisit că amândoi își doreau încă un copil, iar acest lucru s-a concretizat în visul ei din urmă cu doi ani. Recent, vedeta a împărtășit pe Instagram câteva imagini din momentul în care le-a dezvăluit celor trei fetițe că vor avea o surioară. Laura a dorit să creeze un moment deosebit pentru această veste, explicându-le fetițelor despre numele ales pentru nou-născută și despre cum a fost decizia luată.

„Fetele au aflat târziu că în viețile lor urmează să apară o surioară, dar nu am vrut să las la voia întâmplării acest moment. Am marcat evenimentul cu un picnic în livadă, înconjurați de natură, în mângâierea razelor de soare, la apus. A fost surpriza mare și bucurie pe măsură! Când baloanele roz au ieșit din cutie și au realizat că va fi fetiță, că deja are și numele ales, Aida, ne-a cuprins pe toți o emoție de nedescris. Eu mă uitam încontinuu la Cosmin și abia îmi stăpâneam lacrimile. Fetițele strigau la unison ‘Aida’ cu glascioarele lor copilăroase. A fost exact așa cum m-am așteptat, ele bune și ‘materne’ în așteptarea lor încă de pe atunci mult iubite”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.