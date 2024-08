Anunțul făcut de Laura Cosoi la o lună de când a născut al patrulea copil: „Sunt foarte fericită, nu m-am așteptat”

„Eu te-am făcut, eu te IUBESC”, grupul creat pe Facebook de Laura Cosoi, actriță, influencer și mamă a patru copii, s-a transformat în doar o lună de zile într-o comunitate impresionantă de 50.000 de mame, cu o creștere constantă și o dinamică puternică de comunicare ce anunță un adevărat fenomen.

Lansat din dorința de a avea un spațiu comun, sigur, actual și util de discuții, dezbateri, curiozități, întrebări, situații speciale, schimburi de idei și de strategii practice de parenting pentru toate mamele din România preocupate de creșterea și educația copiilor lor, grupul „Eu te-am făcut, eu te IUBESC” își propune să ajute comunitatea să facă față provocărilor din viața de părinte din ziua de astăzi, dar și să conștientizeze greșelile trecutului sau riscurile viitorului.

La nici două săptămâni de când a devenit mamă pentru a patra oară, Laura Cosoi a revenit pe platourile de filmare ale emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

Laura Cosoi a oferit și primul interviu după ce a născut-o pe cea de-a patra fetiță a ei.

Actrița a povestit și despre cum a decurs nașterea fiicei sale, Aida.

„A fost absolut minunată întâlnirea cu Aida. Nu am avut un travaliu foarte lung, a fost o naștere naturală. Aida a fost mare. A avut 4.100 kg, 54 de cm. Am știut cumva că va fi mare, pentru că așa ieșea la toate măsurătorile, dar a fost cu mult mai peste, ca să zic așa, cât se estima. Avea vreo 3 kg 800 ultima oară, dar important este că am reușit să nasc. A fost foarte bine, mă bucur foarte mult că am avut oameni de încredere alături de mine: medicul, moașa evident. (…) Nu se pune problema, nu mă întreba dacă fac al cincilea copil, dar ca idee, mi se pare că e foarte important să ai o relație bună și de încredere cu cei cu care ești în sala de nașteri.(…) S-a întâmplat foarte repede, nu a durat foarte mult, cred că în două ore am născut.”, a declarat Laura Cosoi pentru sursa citată.