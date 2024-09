Laura Cosoi, apariție inedită la VIVA! Influencers Party 2024. Cum arată ținuta purtată de actriță și ce alte vedete au fost prezente la eveniment

Parklake, unul dintre cele mai cunoscute mall-uri din București, a găzduit VIVA! Influencers Party 2024, iar vedetele prezente la eveniment au atras toate privirile cu ținutele lor. Dress code-ul a fost ‘Sicilian Inspiration’, iar în galeria foto poți vedea ce ținute au ales celebritățile prezente la eveniment.

Printre vedetele care au impresionat cu alegerile lor vestimentare se numără Adela Popescu, Ilinca Vandici, Anca Serea, Laura Cosoi, Andreea Antonescu, Andreea Ibacka, iar lista continuă cu numeroase nume cunoscute din lumea mondenă autohtonă.

Laura Cosoi a avut una dintre cele mai îndrăznețe apariții. Deși a devenit mamă pentru a patra oară cu nici două luni în urmă, actrița și-a etalat silueta impecabilă într-o ținută transparentă, atrăgând privirile tuturor.

La doar câteva săptămâni de când a devenit mamă pentru a patra oară, Laura Cosoi a revenit pe platourile de filmare ale emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

Laura Cosoi a oferit și primul interviu după ce a născut-o pe cea de-a patra fetiță a ei.

Actrița a povestit și despre cum a decurs nașterea fiicei sale, Aida.

„A fost absolut minunată întâlnirea cu Aida. Nu am avut un travaliu foarte lung, a fost o naștere naturală. Aida a fost mare. A avut 4.100 kg, 54 de cm. Am știut cumva că va fi mare, pentru că așa ieșea la toate măsurătorile, dar a fost cu mult mai peste, ca să zic așa, cât se estima. Avea vreo 3 kg 800 ultima oară, dar important este că am reușit să nasc. A fost foarte bine, mă bucur foarte mult că am avut oameni de încredere alături de mine: medicul, moașa evident. (…) Nu se pune problema, nu mă întreba dacă fac al cincilea copil, dar ca idee, mi se pare că e foarte important să ai o relație bună și de încredere cu cei cu care ești în sala de nașteri.(…) S-a întâmplat foarte repede, nu a durat foarte mult, cred că în două ore am născut.”, a declarat Laura Cosoi pentru sursa citată.