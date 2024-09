De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după participarea la America Express: „Am plâns una pe umărul celeilalte…”

Andreea Bălan a explicat motivul conflictului cu Andreea Antonescu din trecut, dezvăluind că cele două nu mai sunt apropiate în prezent. Trupa Andre s-a destrămat definitiv după participarea celor două artiste la America Express, iar de atunci nu au rămas în relații excelente.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, membrele trupei Andre, care a dominat scena muzicală românească timp de șase ani, au hotărât să se despartă definitiv. După o reuniune în 2019, trupa și-a încheiat activitatea fără scandaluri sau neînțelegeri.

Andreea Bălan a povestit în cadrul podcastului lui Bursucu că relația ei cu Andreea Antonescu s-a răcit pur și simplu după întoarcerea din America Express.

„Am simțit acea fetiță de 13 ani din Andre, care din nou face ceva ce nu-i place și din nou sunt cu persoana sau cu energia persoanelor care la vremea respectivă m-au supărat. Și mi-era greu și voiam să plec… Da, i-am spus, dacă am stat 24 din 24 am avut toate discuțiile. Și am plâns una pe umărul celeilalte și ea mi-a spus: ‘Știi că n-a fost vina mea, așa a fost să fie. Că și tatăl meu era într-un fel, și tatăl tău într-un fel și eram puse acolo și eu am înțeles.’ Adică, am iertat. Dar când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu”, a declarat Andreea Bălan.

Nu este prima dată când cântăreața vorbește deschis despre motivele care au dus la destrămarea prieteniei sale cu Andreea Antonescu. Ea a povestit și în cadrul podcastului „Lucruri simple”, realizat de Horia Brenciu, despre motivele care au dus la îndepărtarea de fosta ei colegă de trupă.

„17 ani n-a existat trupa Andre și câțiva ani, vreo 5, 6, 7 ani din anii ăștia nu am vorbit. După ce s-a terminat la vremea respectivă, o perioadă lungă nu am vorbit. Apoi ne mai întâlneam, dar nu s-a pus problema refacerii trupei. Ne mai întâlneam, mai ieșeam la cafele, ne mai povesteam, dar nu am fost niciodată foarte apropiate. Și apoi, când am avut stopul cardiac, s-a întâmplat ceva în subconștientul meu, că de acolo a început și evoluția mea spirituală, de acolo m-am transformat. Deci asta acum cinci ani când s-a născut Clara. Și a doua zi, noi nu ne vorbeam de doi ani deja, ne certaserăm că trebuia să cântăm la un moment dat la un festival foarte mare și a fost o chestiune de organizare și ne-am certat că eu voiam ceva, ea voia altceva. (…) Am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri: să îl sun pe tatăl copiilor mei (n.r. George Burcea) și să-i zic hai să facem o nuntă, că noi nu eram căsătoriți și am sunat-o pe Andreea cu care nu mai vorbisem de doi ani, să refacem trupa Andre”, a povestit Andreea Bălan.

În ciuda faptului că au revenit în lumina reflectoarelor, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au hotărât să încheie definitiv colaborarea muzicală după ce au obținut locul 2 la emisiunea America Express. Artista a explicat în cadrul podcastului că decizia a fost de comun acord și că nu a existat nicio tensiune între ele în acel moment.

„Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este. Mă concentrez pe mine și pe cariera mea. (…) A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a precizat artista.

