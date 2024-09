Andreea Bălan, mărturisiri despre relația cu Victor Cornea și diferența de 10 ani dintre ei: „Îmi oferă toată încrederea”

Andreea Bălan și Victor Cornea au o relație solidă, iar cântăreața își sprijină constant partenerul în cariera lui, fiind prezentă la meciurile sale de fiecare dată când are ocazia și îi permite programul. Jucătorul de tenis în vârstă 30 de ani se înțelege foarte bine și cu Ella și Clara, fiicele pe care artista le are din mariajul anterior cu George Burcea. Victor Cornea are și el un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară.

Andreea Bălan, despre diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea

Andreea Bălan a povestit recent cum privește diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei, Victor Cornea. Artista are 40 de ani, iar pe 24 septembrie, jucătorul de tenis va împlini 31 de ani.

„Victor îmi oferă toată încrederea și toată transparența. Dacă tu stai cu telefonul așa (n.r. întors), cred și eu că nu am încredere în tine și mă gândesc…aoleu. Dar când tu ești corect de la început, ăsta e telefonul, așa, ăsta e trecutul meu, asta am făcut”, a spus ea pe Youtube. „Nu, nu mi-e frică (de diferența de vârstă n.red.) pentru că noi suntem amândoi treziți spiritual și noi ne iubim dincolo de corpuri. Eu cred că sunt cu el din alte timpuri. Când ne-am întâlnit, la prima întâlnire, aveam impresia că îl cunosc din altă viață. Deci abia acum cu Victor există un echilibru real, corect și just în care el se simte bărbat și eu mă simt femeie. Eu când merg cu el nu plătesc nimic, nicăieri, niciodată. Nu prea am avut bărbați bogați. Abia acum, Victor este singurul bărbat bogat cu care eu sunt”, a adăugat Andreea Bălan.

Într-un interviu recent, Andreea Bălan a dezvăluit că își dorea o relație cu un bărbat mai tânăr, iar Victor Cornea i-a demonstrat cât este de serios în relația lor.

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin. Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că am atras un partener mai tânăr”, a declarat Andreea Bălan la Fresh by Unica.

De asemenea, Andreea Bălan a spus și ce părere are despre comentariile negative primite despre diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea.

„Cei care comentează, evident habar nu au și judecă din exterior. Avem empatie pentru nefericirea lor și îi lăsăm să judece mai departe. Eu îmi văd de fericirea mea între timp. E super mișto să fii cu un bărbat mai tânăr, din multe puncte de vedere”, a completat artista pentru sursa citată.

Artista a vorbit despre căsătorie

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit deschis despre căsătoria cu partenerul ei și de ce nu vrea să facă acest pas.

„Văd că contează pentru societate. Toată lumea mă întreabă: când te măriți? De ce nu te măriți? Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc! Deci pentru noi nu contează. Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an. Deci întrebarea asta – când te măriți? este doar aici în 3D, hai să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a povestit Andreea Bălan pentru ciao.ro.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro