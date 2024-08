Andreea Bălan, dezvăluiri despre cum a ajuns la pacea și echilibrul interior, după divorț: „Noi dăm lucrurilor însemnătate”

Andreea Bălan și Victor Cornea se bucură de o relație de un an și jumătate, iar artista și-a găsit în sfârșit fericirea după despărțirea de George Burcea. Pentru a ajunge la pace interioară și echilibru, Andreea a trebuit să învețe să ierte, atât pe sine, cât și pe cei care i-au greșit, inclusiv pe tatăl ei și pe fostul soț.

Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea a fost unul dificil, plin de reproșuri și cuvinte aspre. Cei doi împart responsabilitatea pentru creșterea fetelor lor, Ella și Clara. O bună perioadă de timp, cei doi s-au certat în instanță.

Cu toate acestea, artista consideră că relația împlinită pe care o are acum cu Victor Cornea este rezultatul faptului că a reușit să ierte persoanele care au rănit-o, printre care se numără și tatăl ei, Săndel Bălan, precum și fostul soț, George Burcea.

Andreea Bălan a vorbit acum ceva timp despre relația actuală dintre ea și fostul ei soț, George Burcea. Artista a spus și cum privește actorul povestea de dragoste actuală dintre ea și Victor Cornea.

„Victor are și el un băiețel și atunci înțelege și știe ce înseamnă. Are empatie și lucrul ăsta chiar ne-a legat foarte mult. De la început am stabilit că nu vom mai avea un alt copil, că nu ne dorim. Și se înțelege de minune cu Ella și Clara. Fetițele îl iubesc foarte mult și sunt foarte fericite când vine acasă câteva zile pe săptămână și se joacă împreună. De asemenea, tatăl lor este încântat că eu am o relație atât de sănătoasă și că Victor e prezent în viața lor. Fetițele au parte de iubire din mai multe părți, ceea ce e un lucru minunat. Adică au cumva două familii unde pot merge”, a declarat Andreea Bălan în emisiunea Fresh by Unica.