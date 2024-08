Andreea Bălan, imagini inedite la plajă. Cum arată artista în costum de baie la 40 de ani

Andreea Bălan este una dintre artistele foarte populare și respectate din România, având o carieră impresionantă care i-a adus un număr mare de admiratori. Cântăreața a participat de-a lungul timpului la mai multe emisiuni tip concurs, printre care America Express și Dancing on Ice, ambele difuzate de Antena 1.

Andreea Bălan este mamă a două fetițe adorabile care îi fac fiecare zi mai frumoasă. Ella și Clara au schimbat în mod semnificativ cursul vieții cântăreței, care își dorea foarte mult să devină mamă.

Artista continuă să uimească cu forma sa fizică impresionantă, chiar și la 40 de ani. Recent, vedeta a postat pe rețelele de socializare o serie de imagini în care poartă un costum de baie îndrăzneț, care îi vine perfect.

Cu o carieră de succes atât în muzică, cât și în televiziune, Andreea Bălan a arătat mereu că urmează un stil de viață sănătos și activ. În fotografiile publicate, ea strălucește într-un costum de baie de invidiat. Artista a optat pentru un costum de baie din două piese, completat de o cămașă lejeră cu imprimeu.

Deși este mamă a doi copii, Andreea Bălan se poate lăuda cu o siluetă de invidiat. Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre modul în care se menține în formă.

Cântăreața a recunoscut că are un program foarte aglomerat, însă face constant sport pentru a se menține în formă.

„Fac masaje o dată pe săptămână și când am timp vin la tratamente, dar nu fac foarte multe tratamente pentru că nu am timp, mai ales acum când plec o săptămână pe lună în turnee cu Victor, nu mai am timp să fac tratamente, dar fac sport, sportul este nelipsit”, a mai spus Andreea Bălan pentru sursa citată.