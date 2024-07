Andreea Bălan, confesiuni neașteptate despre Victor Cornea. De ce este convinsă că relația lor va rezista în timp: „Suntem învățați cu toxicitate…”

De un an, Andreea Bălan este într-o relație fericită cu Victor Cornea, deși deseori sunt nevoiți să stea separați din cauza programului încărcat al fiecăruia. Artista își împarte timpul între familie, partener și carieră, dar prioritatea ei rămâne creșterea cele două fiice.

Andreea Bălan trăiește o relație așa cum a visat cu Victor Cornea și este convinsă că povestea lor de dragoste este menită să treacă testul timpului.

„Mi se pare că ne știm de-o viață, clar am fost într-o viață anterioară împreună. Mi se pare că suntem făcuți unul pentru celălalt și știm clar că vom rămâne împreună. Iar această claritate o poți afirma și o dobândești după o anumită vârstă și după ce trăiești anumite relații eșuate”, a mai spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

În cadrul aceluiași interviu, artista a vorbit despre relații toxice pe care le-a avut și cum se raportează la cea cu jucătorul de tenis.

Andreea Bălan trăiește o relație așa cum a visat cu Victor Cornea, însă, momentan, nu își mai dorește să se căsătorească. Artista a recunoscut că nu mai consideră că acest act este necesar, având în vedere legătura profundă dintre ei. Fiind mereu prezenți și sprijinindu-se reciproc, aceștia găsesc forța necesară pentru a merge mai departe, motiv pentru care căsătoria nu este acum o prioritate.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit deschis despre căsătoria cu partenerul ei și de ce nu vrea să facă acest pas.

„Văd că contează pentru societate. Toată lumea mă întreabă: când te măriți? De ce nu te măriți? Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc! Deci pentru noi nu contează. Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an. Deci întrebarea asta – când te măriți? este doar aici în 3D, hai să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a povestit Andreea Bălan pentru ciao.ro.