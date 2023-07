Dana Rogoz, mărturisiri despre cum percepe diferența de vârstă de 19 ani dintre ea și soțul ei: „E firesc ca unii oameni să judece”

Dana Rogoz, în vârstă de 37 de ani, și Radu Dragomir, în vărstă de 56 de ani, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton și sunt împreună de 18 ani. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii superbi, Vlad și Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Dana Rogoz l-a cunoscut pe soțul ei atunci când ea avea 16 ani, pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc', Radu Dragomir fiind unul dintre regizorii acestuia. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo', alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă.

Actrița a vorbit deschis într-un interviu acordat recent despre cum percepe diferența de vârstă de 19 ani dintre ea și soțul ei și prejudecățile celor din jur cu privire la acest aspect al relației ei.

„Nu m-am „luptat” niciodată cu prejudecățile celor din jur. E firesc ca unii oameni să judece, din exterior, și să își „traducă” această relație în funcție de experiența lor de viață. Dar noi am fost atât de siguri pe ce simțeam, încă de la început, încât comentariile negative nu aveau cum să ne atingă. Plus că veneau din partea unor oameni care, de fapt, nu ne cunoșteau deloc. Cei care ne erau apropiați au știut de la bun început că ceea ce am găsit noi e ceva rar”, a declarat Dana Rogoz în interviul acordat publicației VIVA!.