Celine Dion a împlinit 55 de ani. Mesajul artistei, după ce a anunțat că se confruntă cu o boală neurologică incurabilă

Celine Dion a fost în centrul atenției, cu ocazia zilei sale de naștere. Artista simte puterea iubirii celor dragi în momentul în care marchează prima aniversare de când a fost diagnosticată cu „Stiff Person Syndrome” (n.r. Sindromul Omului Înțepenit) (SPS).

Câștigătoarea premiului Grammy a împlinit 55 de ani pe 30 martie și a primit numeroase urări de ziua ei de la fani și prieteni, inclusiv de la Priyanka Chopra și Sam Heughan, colegii ei de scenă din viitorul film Love Again.

Pe 31 martie, videoclipul, care promova un număr de telefon la care fanii puteau să trimită mesaje prin SMS pentru a-i lăsa urări aniversare lui Celine , a fost distribuit pe pagina de Facebook a cântăreței: „Ce mesaj minunat! Am simțit acest val uriaș de iubire, mulțumesc tuturor pentru mesajele de ziua mea de naștere!”, a spus ea în postare.

Cântăreața a avut parte de multă iubire și atenție în această perioadă, fiind trei luni de când a dezvăluit că se luptă cu „Stiff Person Syndrome”, o tulburare neurologică rară, din cauza căreia a trebuit să își amâne turneul.

„Bună tuturor, îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp pentru a vorbi cu voi. Îmi lipsiți cu toții atât de mult și abia aștept să fiu pe scenă. După cum știți, am fost întotdeauna ca o carte deschisă și nu am fost pregătită să spun nimic înainte, dar acum sunt pregătită. Mă confrunt de mult timp cu probleme de sănătate și mi-a fost foarte greu să mă confrunt cu provocările mele și să vorbesc despre tot ceea ce am trăit. Recent am fost diagnosticată cu o tulburare neurologică foarte rară, numită Stiff Person Syndrome, care afectează una dintr-un milion de persoane. Deși încă învățăm despre această afecțiune rară, acum știm că aceasta este cauza tuturor spasmelor pe care le aveam.”, a explicat artista.