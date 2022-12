Celine Dion, diagnosticată cu o boală neurologică incurabilă. Dezvăluirile artistei: „Afectează fiecare aspect al vieții mele”

Celine Dion a fost diagnosticată cu „Stiff Person Syndrome” (n.r. Sindromul Omului Înțepenit) (SPS), care face ca mușchii ei să se încordeze necontrolat. În cele din urmă, afecțiunea îi transformă pe bolnavi în „statui umane”, deoarece blochează progresiv corpul în poziții rigide, lăsându-i pe aceștia în imposibilitatea de a merge sau de a vorbi.

Într-un videoclip postat pe pagina sa de Instagram, artista a mărturisit că a fost diagnosticată cu această boală incurabilă, care afectează o persoană la un milion. Deși nu există un tratament pentru SPS, există tratamente pentru a încetini evoluția bolii, iar Celine Dion a dezvăluit că face tot ce poate pentru a minimiza simptomele.

„Bună tuturor, îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp pentru a vorbi cu voi. Îmi lipsiți cu toții atât de mult și abia aștept să fiu pe scenă. După cum știți, am fost întotdeauna ca o carte deschisă și nu am fost pregătită să spun nimic înainte, dar acum sunt pregătită. Mă confrunt de mult timp cu probleme de sănătate și mi-a fost foarte greu să mă confrunt cu provocările mele și să vorbesc despre tot ceea ce am trăit. Recent am fost diagnosticată cu o tulburare neurologică foarte rară, numită Stiff Person Syndrome, care afectează una dintr-un milion de persoane. Deși încă învățăm despre această afecțiune rară, acum știm că aceasta este cauza tuturor spasmelor pe care le aveam.”, a explicat artista.