Kate Middleton și Prințul William, portrete inedit din culisele Earthshot Prize din Boston

Kate Middleton și Prințul William au părut mai îndrăgostiți ca niciodată în fotografii emoționante postate pe Instagram, imagini realizate la ceremonia de decernare a premiilor Earthshot Prize de anul acesta din Boston. Cuplul regal, ambii în vârstă de 40, a părut să îi eclipseze pe Prințul Harry și Meghan Markle, care au împărtășit recent o serie de fotografii din documentarul lor.

Kate Middleton și Prințul Harry, imagini de colecție

Kate a avut o apariție foarte elegantă într-o rochie fără umeri, cu părul ei castaniu în valuri lejere pe spate. Ea a fost fotografiată în ținuta superbă, la care a adăugat un detaliu deosebit. Purtând o rochie Solace London „Sabina”, de 525 de dolari, cu mâneci lungi, fără umeri, împrumutată de la platforma de închiriere Hurr, Kate Middleton s-a asortat cu covorul verde al evenimentului, în timp ce ea și soțul ei au sosit în aplauzele unei mulțimi uriașe de fani adunați în fața MGM Music Hall.

O fotografie a surprins-o pe Kate aplaudându-și soțul în timp ce acesta vorbea pe podium. Împărtășind imaginile pe contul lor de Instagram, cuplul a scris: „Sărbătorim soluții geniale și oamenii inspirați din spatele lor!”. Între timp, o altă fotografie i-a surprins pe cei doi stând unul lângă altul, cu brațul lui William în jurul soției sale.

Prințul Harry și Meghan Markle au lansat trailer-ul noului lor documentar

Înainte ca Prinții de Wales să fi aterizat în SUA, în Marea Britanie izbucnise un scandal după ce chiar nașa Prințului, Lady Susan Hussey, a fost acuzată că a făcut comentarii rasiste la adresa lui Ngozi Fulani, o militantă de culoare pentru combaterea abuzurilor domestice, la un eveniment de la Palatul Buckingham.

Apoi, în prima zi completă a turneului lor lui Harry & Kate, Harry și Meghan au lansat un trailer pentru documentarul de pe Netflix, care a sugerat noi atacuri la adresa monarhiei și a fost descris de persoane din interior ca fiind o „declarație de război” împotriva familiei Wales și a familiei regale. Teaserul a risipit orice speranță că Ducii de Sussex sunt dispuși să lucreze pentru a înceta conflictul cu familia regală.

Valentine Low, care a scris Courtiers: The Inside Story of the Palace Power Struggles, a declarat pentru Lorraine Kelly că el crede că Ducele și Ducesa de Sussex, stabiliți la Montecito, „nu pot continua să fie acel cuplu care se plânge de trecut”.

