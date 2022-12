David Beckham, aspru criticat la Premiile Earthshot 2022: „Nu ar trebui să fie sub nicio formă în apropiere”

David Beckham a fost criticat atunci când și-a făcut apariția în orașul american Boston pentru a prezenta o nominalizare în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Earthshot 2022, duminică seară, după ce a venit cu avionul din Qatar, de la Campionatul Mondial de Fotbal .

Fotbalistul retras, în vârstă de 47 de ani, a fost în Orientul Mijlociu pentru Cupa Mondială, dar a zburat în SUA pentru a prezenta un premiu de 1 milion de lire sterline în cadrul „Build a Waste-Free World”. Și, în timp ce sportivul a fost întâmpinat cu aplauze entuziaste când a urcat pe scenă, telespectatorii de acasă au fost mai puțin impresionați, mulți catalogându-l drept un „ipocrit”.

sursa: profimedia

David Beckham, aspru criticat pentru apariția în Boston

După ce aplauzele publicului s-au liniștit, Beckham și-a început discursul:

„Bună seara, tuturor. Am fost onorat că Prințul William m-a rugat să iau parte la Premiul Earthshot din acest an. Acum, sunt un optimist, pentru că oamenii sunt capabili de o mare creativitate atunci când colaborăm. Creăm frumusețe în artă, muzică, film și, bineînțeles, în sport. Creăm lucruri care ne aduc confort în această lume plină de provocări. Dar, de asemenea, creăm deșeuri. Producem peste 300 de milioane de tone de plastic pe an. Aceasta este echivalentul, în greutate, al fiecărui adult de pe Pământ.”

El a lăudat munca „incredibilă” a finaliștilor înainte de a anunța că firma Notpla, un start-up sustenabil în domeniul ambalajelor, a câștigat la categoria „Construim o lume fără deșeuri”. Totuși, observând că David este un ambasador al Cupei Mondiale din Qatar, un utilizator Twitter a spus că acesta nu ar trebui să fie „nicăieri în apropiere” de Boston, care se află la peste 6.380 de mile distanță de Qatar.

„David Beckham nu ar trebui să fie sub nicio formă în apropiere, el este literalmente ambasadorul Cupei Mondiale cu cea mai mare amprentă privind consumul de carbon din toate timpurile, un ipocrit absolut”. Punând sub semnul întrebării călătoriile lui David, o altă persoană a întrebat: „Corectați-mă dacă greșesc, dar, pentru chestia cu Pământul, Beckham a zburat tocmai din Qatar până la Boston pentru a înmâna un premiu unui câștigător – care nu a fost lăsat să participe din cauza impactului asupra mediului – iar acum va zbura înapoi în Qatar pentru a-și continua acțiunile de advocacy pentru Qatar?”.

Kate Middleton, omagiu pentru Prințesa Diana

Purtând o rochie Solace London „Sabina”, de 525 de dolari, cu mâneci lungi, fără umeri, împrumutată de la platforma de închiriere Hurr, Kate Middleton s-a asortat cu covorul verde al evenimentului, în timp ce ea și soțul ei au sosit în aplauzele unei mulțimi uriașe de fani adunați în fața MGM Music Hall.

sursa: Profimedia

Prințesa de Wales și-a purtat părul desfăcut și a completat look-ul cu cercei cu pietre prețioase și o piesă familiară din colecția regală regală: colierul choker cu smaralde și diamante pe care Prințesa Diana îl purta adesea.

FOTO: Arhivă ELLE

