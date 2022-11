Semnificația ținutelor purtate de Kate Middleton la întâlnirea cu președintele Africii de Sud

Kate Middleton a strălucit marți în timpul unei întâlniri oficiale cu președintele Africii de Sud, în Marea Britanie. Prințesa de Wales a purtat o ținută superbă, cu o semnificație specială, în timp ce l-a întâmpinat pe oficialul african.

Prințesa de Wales a arătat cât se poate de elegant într-o rochie tip palton Emilia Wickstead de culoare mov, pe care a asortat-o cu o pălărie într-o nuanță similară, în timp ce l-a primit pe președintele Africii de Sud în Marea Britanie. Kate , în vârstă de 40 de ani, alături de soțul ei, Prințul William, au avut un rol-cheie în această vizită, salutându-l pe Cyril Ramaphosa, înainte de a se deplasa la Horse Guards Parade pentru a vedea o ceremonie de bun venit alături de Regele Charles al III-lea și Regina consort Camilla.

Ce semnificație are ținuta purtată de Kate Middleton

Kate Middleton a îmbrăcat pentru această ocazie o rochie elegantă tip palton burgundy cu o pălărie Sean Barrett asortată și o geantă Mulberry de 495 de lire sterline. Ea a asortat look-ul cu pantofii Gianvito Rossi, în valoare de 560 de lire sterline. Între timp, Kate a adus un omagiu subtil Prințesei Diana, purtând cerceii de perle care i-au fost dăruiți Dianei înainte de nunta ei cu Charles în 1981. De asemenea, Prințesa de Wales a optat pentru un machiaj simplu pentru această ocazie, purtând o linie de eyeliner și un ruj nude.

Kate este de mult timp o fană a rochiilor Emilia Wickstead, pe care le-a purtat în zeci de ocazii. Dincolo de cerceii Prințesei Diana, soția Prințului William a purtat și o broșă în piept care i-a fost dăruită Dianei de către Regina Elisabeta a II-a la logodna ei cu Prințul Charles.

Cerceii Collingwood au devenit preferații Dianei și au fost purtați în timpul turneelor regale din Australia, Canada și Italia. Aceștia sunt formați din diamante și perle prețioase și au fost primiți cadou de la Collingwood, o firmă de bijuterii care era una dintre favoritele familiei Spencer. Prințesa i-a purtat în mai multe ocazii de-a lungul căsătoriei sale.

Kate Middleton, apariție impresionantă la banchetul regal

Este prima dată când Kate Middleton apare purtând o tiara de când a primit titlul de Prințesă de Wales! Pentru banchetul regal organizat la Palatul Buckingham, Kate a purtat o rochie albă semnată de designerul Jenny Packham, dar și celebra tiară Queen Mary’s Lover’s Knot.

Cu perle și diamante, această tiara a fost și preferata regretatei Prințesei Diana. Potrivit Court Jeweller, tiara a fost realizată în urmă cu mai bine de un secol și a fost comandată inițial de la bijutierul Garrard de către Regina Mary, fie în 1913, fie în 1914. Este o replică a unei tiare deținute de bunica Reginei Mary, Prințesa Augusta de Hesse, ducesă de Cambridge.

Kate a purtat și cercei care au aparținut anterior prințesei Diana (pe care i-a purtat recent pentru slujba de Remembrance Sunday) și o brățară ce i-a aparținut Reginei Elisabeta. Ea și-a completat look-ul cu ordinul Familiei Regale și steaua the Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order.

