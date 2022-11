Kate Middleton, complet schimbată pe coperta unui ziar. Fanii sunt revoltați de imaginea Prințesei de Wales

Fanii Casei Regale au fost revoltați după ce un ziar a folosit o imagine cu Kate Middleton părând îmbătrânită, de Remembrance Sunday. Prințesa de Wales , în vârstă de 40 de ani, a participat la evenimentul emoționant din acest weekend și a stat la balconul de la Whitehall, alături de Regina Consoartă Camilla, în timp ce îi privea pe Regele Charles al III-lea și pe Prințul William depunând coroane de flori și amintindu-și de soldații căzuți la datorie.

Cu toate acestea, mulți utilizatori de pe rețelele sociale au rămas șocați după ce au văzut imaginea Prințesei de Wales de la eveniment folosită pe coperta ziarului The Mirror de luni. Internauții au fost revoltați de fotografia editată cu Kate Middleton , în care aceștia spun că ar arăta „ca de 60 de ani”.

When a tabloid publishes an unedited photo, and your PR team has worked themselves into the ground creating the narrative of the „beautiful princess” because you actually lack substance, what happens next? This is hilarious. Someone will be getting a call from KP#KateMiddleton pic.twitter.com/q8omwO5WJd