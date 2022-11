Imagine inedită cu Monica Anghel. Cum și-a surprins artista fanii

Monica Anghel și-a impresionat urmăritorii de pe rețelele de socializare. Artista în vârstă de 51 de ani a avut o apariție surprinzătoare, iar reacțiile fanilor au fost pe măsură.

Monica Anghel a împărtășit cu fanii de pe Instagram o fotografie în care se poate observa că apare cu părul blond și mult mai lung față de cum ne-a obișnuit, purtând probabil o perucă. Vedeta le-a cerut părerea urmăritorilor ei cu privire la acest look, iar comentariile lor nu au întârziat să apară.

Monica Anghel a primit o mulțime de complimente și aprecieri la această imagine. În timp ce unele persoane au îndemnat-o să apeleze pe viitor la acest look, altele au spus că o preferă cu părul scurt.

„Wow!!! Dacă nu citeam numele nu te-aș fi recunoscut”, „Mie-mi plac ambele variante. Dar cred că scurt te avantajează”, „Ești altă persoană, îți stă minunat!”, „Îți vine super această culoare și cu părul lung!”, „Se potrivesc și culoarea și lungimea părului. Ați putea încerca noul look!”, „Wow!!! Părul lung să fie!!!!”, „Excelent îți stă cu părul lung”, „Părul lung te avantajează mai mult!”, „Un look mult mai potrivit decât cel cu părul scurt. Iar culoarea este mai blândă și vă întinerește!”, „Părul lung, clar”, „Îți stă bine și cu părul lung, dar parcă tot scurt ți se potrivește mai bine!”, „Îți stă bine cu părul lung dar părerea mea este că să rămâi cu părul scurt!!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Monica Anghel pe Instagram.

Într-un interviu pentru VIVA!, Monica Anghel a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Potrivit declarațiilor sale, artista a fost tot timpul asumată cu deciziile sale și nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume.

În ceea ce privește aspectul fizic, Monica Anghel a declarat că nu a avut niciodată complexe. Artista a trecut printr-o operație la coloană în urmă cu câțiva ani, motiv pentru care medicul i-a recomandat să slăbească. Fanii au fost uimiți să vadă transformarea prin care a trecut cântăreața, dar a recunoscut că s-a simțit mereu bine în pielea ei.

„Nu am avut niciodată astfel de probleme, nici când toată lumea îmi spunea că sunt grasă. Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul Marius Catană că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare. Am fost mereu asumată, eu, una, nu mă vedeam grasă. M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea”, a adăugat Monica Anghel pentru VIVA!.